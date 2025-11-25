SIR in UP: 27 नवंबर तक काम शुरू करने वाले BLO पर नहीं होगी कार्रवाई, जमा हुए मात्र 3.5 लाख गणना फॉर्म

जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य में गणना प्रपत्र एकत्र कर एप पर अपलोड करने के लिए नामित बीएलओ पर काम शुरू न करने के चलते कार्रवाई हुई है। अब तक 50 लोगों को दंडित किया जा चुका है। 27 नवंबर तक यह बीएलओ अपना काम शुरू कर देते हैं तो इन पर हुई कार्रवाई समाप्त हो जाएगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी अश्वनी कुमार पांडेय ने बताया कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण राष्ट्रीय महत्व का कार्य है। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त की जा सकती है। समय से अपना काम शुरू न करने वाले पांच बीएलओ को निलंबित किया गया है।

दो बीएलओ की स्थाई वेतन वृद्धि बाधित की गई है तथा 45 बीएलओ के वेतन व मानदेय भुगतान पर रोक लगाया गया है। इन्हें 27 नवंबर तक काम शुरू करने का अंतिम अवसर दिया गया है। तय समय तक काम शुरू कर देने वाले बीएलओ पर हुई कार्रवाई को समाप्त कर दी जाएगी।

फ्रेश वाटर मैंग्रूव सफारी का ले सकेंगे आनंद डीएम ने बताया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य को समय से पूरा करने वाले बीएलओ को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा उन्हें परिवार के साथ अच्छे होटल में दोपहर और शाम का भाेजन कराया जाएगा। भिनगा जंगल में स्थित फ्रेश वाटर मैंग्रूव सफारी का नि:शुल्क आनंद लेने का मौका भी इन्हें दिया जाएगा।