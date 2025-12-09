किसान चंद्र प्रकाश को मिला मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड, कृषि उपज की गुणवत्ता से राष्ट्रीय स्तर पर बनाई पहचान

जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। प्रगतिशील किसान चंद्र प्रकाश पांडेय को लगातार दूसरी बार मिलेनियर फार्मर आफ इंडिया अवार्ड मिला है। सोमवार की देर शाम नई दिल्ली के पूसा मैदान में कृषि जागरण की ओर से आयोजित समारोह में इन्हें सम्मानित किया गया।

गिलौला ब्लाक क्षेत्र के बरदेहरा गांव निवासी प्रगतिशील किसान चंद्र प्रकाश पांडेय चार एकड़ क्षेत्रफल में जैविक विधि से काला नमक धान व चार एकड़ क्षेत्रफल में बहुफसली खेती करते हैं। इसके अलावा कलकत्ता के ब्लैक डायमंड व ताइवानी अमरूद तथा केले की भी खेती करते हैं। उनकी कृषि उपज ने अपनी गुणवत्ता से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है।

काला नमक धान के चावल की अनोखी महक और श्रेष्ठ गुणवत्ता ने किसान को दिल्ली के राष्ट्रीय मंच तक दूसरी बार पहुंचा दिया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूसा मैदान में केंद्रीय कृषि एवं अनुसंधान राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी व उप्र राज्य ललितकला अकादमी के उपाध्यक्ष गिरीश चंद्र मिश्र ने किसान चंद्र प्रकाश को मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया।