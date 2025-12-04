Language
    मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: श्रावस्‍ती में 51 जोड़े थामेंगे एक-दूजे का हाथ, जनप्रतिनिधि व अधिकारी देंगे उपहार

    By Bhoopendra Pandey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 07:37 PM (IST)

    श्रावस्ती में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 51 जोड़ों का विवाह होगा। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि और अधिकारी नवविवाहित जोड़ों को उपहार भेंट करेंगे। ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। कलेक्ट्रेट स्थित तथागत सभागार में शनिवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम होगा। इसमें पांच ब्लाकों व दोनों निकायों के पंजीकृत 51 जोड़ों का परंपरागत तरीके से विवाह संपन्न कराया जाएगा। सामूहिक विवाह की वधू के बैंक खाते में शासन से स्वीकृत नए दर से धनराशि भेजी जाएगी। नवविवाहित जोड़ों को जनप्रतिनिधि व अधिकारी उपहार भेंट कर आशीर्वाद देंगे।

    जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ. अमरनाथ यति ने बताया कि बाल विवाह को रोकने, शिक्षा को बढ़ावा देने व गरीब परिवारों के सामाजिक कल्याण के लिए वर्ष 2017 में प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना शुरू की गई थी। इसके तहत निर्धनता में जीवनयापन करने वाले जरूरतमंद, निराश्रित परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं व विधवा, परित्याग, तलाकशुदा महिलाओं के विवाह परंपरागत रीति-रिवाज से संपन्न कराए जाते हैं।

    पूर्व में इस योजना के तहत 51 हजार रुपये सरकार की ओर से दिए जाते थे। इसे बढ़ाकर अब एक लाख रुपये कर दिया गया है। इसमें से 60 हजार दांपत्य जीवन में खुशहाली व गृहस्थी की स्थापना के लिए वधू के बैंक खाते में दिए जाएंगे। 25 हजार रुपये की उपहार सामग्री दी जाएगी।

    15 हजार रुपये आयोजन को भव्यता देने पर खर्च किए जाएंगे। 51 जोड़ों में 42 हिन्दू व नौ मुस्लिम समुदाय से हैं। इकौना के 16, गिलौला के सात, हरिहरपुररानी के तीन, जमुनहा के छह व सिरसिया ब्लाक के 17 तथा नगर पालिका परिषद भिनगा व नगर पंचायत इकौना के एक-एक जोड़ों का विवाह होगा।