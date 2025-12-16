Language
    ब्याज के पैसे चुकाने से बचने के लिए युवक ने खुद के अपहरण की रची कहानी, पुलिस को जंगल में मिली बाइक

    By Bhoopendra Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 10:32 PM (IST)

    श्रावस्ती में एक युवक ने ब्याज के पैसे चुकाने से बचने के लिए अपने अपहरण की झूठी कहानी बनाई। पुलिस को वह जंगल में मिला और उसकी बाइक भी बरामद हुई। जांच ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, जमुनहा (श्रावस्ती)। ब्याज पर रुपये उधार लेकर इसे चुकाने से बचने के लिए युवक ने खुद के अपहरण की झूठी कहानी रच डाली। छठवे दिन पुलिस ने उसे बहराइच स्थित बस स्टैंड से बरामद कर परिवार को सौंप दिया।

    हरदत्तनगर गिरंट क्षेत्र के मोहनलालपुरवा निवासी राजू 11 दिसंबर को भाई के साथ बाइक से बहराइच जिले के नवाबगंज क्षेत्र के नूरी चौराहे पर अपनी चाय-पानी की दुकान पर गया। यहां भाई को मल्हीपुर क्षेत्र के प्रतापपुर स्थित ससुराल जाने की बात कह कर बाइक से निकल पड़ा, लेकिन ससुराल नहीं पहुंचा।

    शाम को बाइक भगवानपुर भैंसाही के पास स्थित अवसानकुंडी जंगल में खड़ी मिली थी। मोबाइल फोन बंद बता रहा था। बड़े भाई शरीफ ने अनहोनी की आशंका में मल्हीपुर थाने पर गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था।

    पुलिस व सर्विलांस टीम युवक को जंगल, नहर व अन्य संभावित स्थानों तलाश रही थी। मंगलवार को पुलिस टीम ने उसे बहराइच स्थित रोडवेज बस स्टैंड से बरामद कर लिया।

    राजू ने पुलिस को बताया कि उसने गांव के कई लोगों से ब्याज पर रुपये उधार ले रखे हैं। उधारी चुकाने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा था। इसी के चलते अपहरण की झूठी कहानी रची और बाइक को जंगल में छोड़ दिया था।

    इसके बाद वह दिल्ली चला गया था। थानाध्यक्ष अंकुर वर्मा ने बताया कि विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद युवक को परिवार को सौंप दिया गया है।