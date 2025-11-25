पथरी का ऑपरेशन करने के बाद इंफेक्शन फैलने से महिला की मौत, पेट में 10 जगह चीरा
पथरी के ऑपरेशन के बाद एक महिला के शरीर में संक्रमण फैल गया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। महिला की मौत के बाद, उसके परिवार वाले आक्रोशित हो गए और उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों ने घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।
जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। पित्ताशय में पथरी का ऑपरेशन करने के बाद फैले संक्रमण से महिला की मौत से परिवार में आक्रोश है। परिवार के सदस्य नर्सिंग होम पर मुकदमा दर्ज होने के बाद ही शव का पोस्टमार्टम कराने की जिद पर अड़े हैं। भिनगा स्थित सीएमओ पहुंचकर प्रदर्शन भी किया।
सिरसिया क्षेत्र के जोखवा बाजार निवासी ब्रह्मानन्द तिवारी ने बताया कि उनकी पत्नी निर्मला देवी का भिनगा नगर में संचालित आकाश नर्सिंग होम में पथरी का ऑपरेशन दूरबीन से ऑपरेशन करने को कहा गया था। बाद में पेट में 10 जगह चीरा लगाकर गलत ऑपरेशन कर दिया गया। इससे शरीर में संक्रमण फैल गया था।
मंगलवार की सुबह पत्नी की मौत हो गई। सीएमओ इस मामले में कार्रवाई करने के बजाय लीपापोती कर रहे हैं। भिनगा कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक योगेश प्रताप सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है। इस मामले की जांच स्वास्थ्य विभाग की समिति कर रही है।
क्या कहते हैं नर्सिंग होम संचालक
आकाश नर्सिंग होम के संचालक प्रहलाद गुप्ता ने बताया कि परिवार की सहमति से सर्जन ने ओपन ऑपरेशन किया था। छह दिन बाद मरीज को दवा देकर और सावधानी बताकर डिस्चार्ज कर दिया गया था। घर पर मरीज ने खानपान में लापरवाही बरती इससे संक्रमण हुआ। नर्सिंग हाेम को बदनाम करने की साजिश की जा रही है।
