पथरी का ऑपरेशन करने के बाद इंफेक्शन फैलने से महिला की मौत, पेट में 10 जगह चीरा

जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। पित्ताशय में पथरी का ऑपरेशन करने के बाद फैले संक्रमण से महिला की मौत से परिवार में आक्रोश है। परिवार के सदस्य नर्सिंग होम पर मुकदमा दर्ज होने के बाद ही शव का पोस्टमार्टम कराने की जिद पर अड़े हैं। भिनगा स्थित सीएमओ पहुंचकर प्रदर्शन भी किया।

सिरसिया क्षेत्र के जोखवा बाजार निवासी ब्रह्मानन्द तिवारी ने बताया कि उनकी पत्नी निर्मला देवी का भिनगा नगर में संचालित आकाश नर्सिंग होम में पथरी का ऑपरेशन दूरबीन से ऑपरेशन करने को कहा गया था। बाद में पेट में 10 जगह चीरा लगाकर गलत ऑपरेशन कर दिया गया। इससे शरीर में संक्रमण फैल गया था।

मंगलवार की सुबह पत्नी की मौत हो गई। सीएमओ इस मामले में कार्रवाई करने के बजाय लीपापोती कर रहे हैं। भिनगा कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक योगेश प्रताप सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है। इस मामले की जांच स्वास्थ्य विभाग की समिति कर रही है।