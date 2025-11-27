UP News: अब सब्जी मंडी को हटाया जाएगा? सड़क चौड़ीकरण के बाद भी नहीं सुधरी यातायात व्यवस्था

दुकानदार अपने प्रतिष्ठान के सामने सामान सजा लेते हैं। ग्राहक और दुकानदार दोनों अपने दोपहिया वाहन सड़क पर ही खड़े कर देते हैं। इससे चौड़ी सड़क भी जाम का शिकार हो जाती है। सबसे ज्यादा दिक्कत स्कूल बसों और एंबुलेंस को होती है। मुख्य बाजार में फुटपाथ पर संचालित सब्जी मंडी में किसानों व खरीदारों की भीड़ के कारण जाम में फंसकर देर तक इंतजार करना पड़ता है। कई बार मरीजों को गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ता है और बच्चे भी समय से स्कूल नहीं पहुंच पाते।



बोले दुकानदार, हटे सब्जी मंडी

व्यापारी संजीव नैयर ने बताया कि नगर में जाम का कारण फुटपाथ पर संचालित सब्जी मंडी और अतिक्रमण है। सड़क चौड़ीकरण के बाद फुटपाथ नहीं बनाया गया। इसका फायदा अतिक्रमणकारियों ने उठा लिया। अभिमन्यु सोनी का कहना है कि फुटपाथ बनाकर उस पर दुकानदारों का कब्जा रोका जाए और यातायात पुलिस सक्रिय हो, तो जाम की समस्या खत्म हो सकती है। सत्य प्रकाश सोनी ने कहा कि प्रशासन जल्द अतिक्रमण हटवाए, ताकि चौड़ी सड़क का लाभ जनता को मिल सके।