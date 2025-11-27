Language
    UP News: अब सब्जी मंडी को हटाया जाएगा? सड़क चौड़ीकरण के बाद भी नहीं सुधरी यातायात व्यवस्था

    By Bhoopendra Pandey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 01:43 PM (IST)

    इकौना नगर के मुख्य बाजार में सड़क चौड़ीकरण के बाद भी यातायात सुगम नहीं हो पाया है। फुटपाथ न बनने और दुकानदारों के अतिक्रमण के कारण जाम की समस्या बनी हुई है। दुकानदारों का कहना है कि सब्जी मंडी और अतिक्रमण के कारण जाम लगता है। अधिकारी ने बताया कि नाला निर्माण के बाद इंटरलाकिंग लगाई जाएगी।

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, इकौना(श्रावस्ती)। इकौना नगर के मुख्य बाजार की सड़क भले चौड़ी कर दी गई हो, लेकिन सुगम यातायात का सपना अभी भी अधूरा है। फुटपाथ न बनने और सड़क किनारे दुकानदारों के अवैध कब्जे ने नगरवासियों की परेशानी और बढ़ा दी है।

    दुकानदार अपने प्रतिष्ठान के सामने सामान सजा लेते हैं। ग्राहक और दुकानदार दोनों अपने दोपहिया वाहन सड़क पर ही खड़े कर देते हैं। इससे चौड़ी सड़क भी जाम का शिकार हो जाती है। सबसे ज्यादा दिक्कत स्कूल बसों और एंबुलेंस को होती है। मुख्य बाजार में फुटपाथ पर संचालित सब्जी मंडी में किसानों व खरीदारों की भीड़ के कारण जाम में फंसकर देर तक इंतजार करना पड़ता है। कई बार मरीजों को गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ता है और बच्चे भी समय से स्कूल नहीं पहुंच पाते।

    बोले दुकानदार, हटे सब्जी मंडी
    व्यापारी संजीव नैयर ने बताया कि नगर में जाम का कारण फुटपाथ पर संचालित सब्जी मंडी और अतिक्रमण है। सड़क चौड़ीकरण के बाद फुटपाथ नहीं बनाया गया। इसका फायदा अतिक्रमणकारियों ने उठा लिया। अभिमन्यु सोनी का कहना है कि फुटपाथ बनाकर उस पर दुकानदारों का कब्जा रोका जाए और यातायात पुलिस सक्रिय हो, तो जाम की समस्या खत्म हो सकती है। सत्य प्रकाश सोनी ने कहा कि प्रशासन जल्द अतिक्रमण हटवाए, ताकि चौड़ी सड़क का लाभ जनता को मिल सके।

    मुख्य मार्ग पर नाला निर्माण चल रहा है। सड़क के दोनों ओर नाला निर्माण पूरा होने के बाद इंटरलाकिंग लगाई जाएगी। इसके लिए प्रस्ताव शासन को भेजा जा रहा है। - सतीश कुमार, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत इकौना।