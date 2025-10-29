जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। नवागत डीएम अश्वनी कुमार पांडेय मंगलवार की देर रात जिला मुख्यालय भिनगा पहुंचे। इसके बाद उन्हाेंने कलेक्ट्रेट स्थित कोषागार में पहुंचकर संभाला कार्यभार संभाल लिया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद नवागत डीएम ने कहा कि शासन की प्राथमिकताओं को को ध्यान में रखते हुए जिले में सुशासन और पारदर्शिता के साथ कार्य किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

2015 बैच के आईएएस अधिकारी अश्वनी कुमार पांडेय अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाले थे। मंगलवार को शासन से उन्हें श्रावस्ती जिले के जिलाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। यहां तैनात रहे अजय कुमार द्विवेदी को रामपुर जिले के डीएम की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

नवागत डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए और शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्तियों तक समय से पहुंचाया जाए। डीएम ने बताया कि जनपद में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने, विकास कार्यों की गति तेज करने तथा शिकायतों के प्रभावी समाधान पर विशेष ध्यान देंगे। आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए जनसुनवाई को प्राथमिकता दी जाएगी। सीडीओ शाहिद अहमद, एडीएम अमरेंद्र कुमार वर्मा, एसडीएम भिनगा आशीष भारद्वाज, वरिष्ठ कोषाधिकारी विनीत कुमार मौजूद रहे।