    आधी रात में DM का चार्ज लेने ज‍िला मुख्‍यालय पहुंचे IAS अश्वनी कुमार पांडेय, कार्यभार ग्रहण करते ही कह दी ये बड़ी बात

    By Bhoopendra Pandey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 05:04 PM (IST)

    IAS अश्वनी कुमार पांडेय ने देर रात जिला मुख्यालय पहुंचकर DM का चार्ज लिया। पदभार संभालते ही उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने जिले के विकास के लिए तत्पर रहने का आश्वासन दिया।

    जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। नवागत डीएम अश्वनी कुमार पांडेय मंगलवार की देर रात जिला मुख्यालय भिनगा पहुंचे। इसके बाद उन्हाेंने कलेक्ट्रेट स्थित कोषागार में पहुंचकर संभाला कार्यभार संभाल लिया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद नवागत डीएम ने कहा कि शासन की प्राथमिकताओं को को ध्यान में रखते हुए जिले में सुशासन और पारदर्शिता के साथ कार्य किया जाएगा।

    2015 बैच के आईएएस अधिकारी अश्वनी कुमार पांडेय अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाले थे। मंगलवार को शासन से उन्हें श्रावस्ती जिले के जिलाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। यहां तैनात रहे अजय कुमार द्विवेदी को रामपुर जिले के डीएम की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

    नवागत डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए और शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्तियों तक समय से पहुंचाया जाए।

    डीएम ने बताया कि जनपद में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने, विकास कार्यों की गति तेज करने तथा शिकायतों के प्रभावी समाधान पर विशेष ध्यान देंगे। आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए जनसुनवाई को प्राथमिकता दी जाएगी। सीडीओ शाहिद अहमद, एडीएम अमरेंद्र कुमार वर्मा, एसडीएम भिनगा आशीष भारद्वाज, वरिष्ठ कोषाधिकारी विनीत कुमार मौजूद रहे।

     


    अधिकारियों के साथ की परिचयात्मक बैठक

     


    श्रावस्ती: कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को नवागत डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की। सभी से परिचय प्राप्त करने के बाद उन्होंने कहा कि जिले के चहुंमुखी विकास के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। विकास कार्यों को पूरी तत्परता से आगे बढ़ाना ही लक्ष्य है। शिक्षा और स्वास्थ्य उनकी शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है, इसलिए इन पर विशेष फोकस किया जाएगा। कोई भी अधिकारी/कर्मचारी बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। कार्यालय से अनुपस्थित पाए जाने पर कार्रवाई होगी। जनता दर्शन, संपूर्ण समाधान दिवस व आईजीआरएस पर दर्ज शिकायतों का समयबद्ध ढंग से निस्तारण किया जाए। कार्यालयों में सफाई व फाइलों का बेहतर ढंग से रखरखाव सुनिश्चित रखा जाए।