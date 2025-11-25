श्रावस्ती में श्रीराम विवाह पर्व पर मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, सड़कों पर लगा रहा जाम 

संवाद सूत्र, इकौना (श्रावस्ती)। जिलेभर में मंगलवार को श्रीराम विवाह पर्व धूमधाम से मनाया गया। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। श्रद्धालुओं ने दर्शन-पूजन कर परिवार के सुख-समृद्धि की कामना की। इकौना के बेचूबाबा मंदिर व सीताद्वार मंदिर पर बच्चों का मुंडन संस्कार हुआ तथा भंडारा भी आयोजित किया गया। पूरे दिन मंदिरों में मेले जैसा माहौल रहा।

इकौना के बेचूबाबा मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई। मुंडन संस्कार के बाद लोगों ने प्रसाद भी चढ़ाया। यही हाल सीताद्वार मंदिर में भी रहा। मां सीता मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर आशीर्वाद लिया। पटना खरगौरा के पोखरा धाम स्थित शिव मंदिर पर बाबा बिहारी दास स्मारक व रामलीला समिति की ओर से श्रीराम विवाह का मंचन किया गया। भंडारे के साथ देर रात कार्यक्रम संपन्न हुआ। अध्यक्ष रामकुमार सोनी, प्रबंधक आरके पांडेय, महामंत्री अरविंद कुमार पांडेय मौजूद रहे।