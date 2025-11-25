Language
    श्रावस्ती में श्रीराम विवाह पर्व पर मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, सड़कों पर लगा रहा जाम 

    By Bhoopendra Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 03:28 PM (IST)

    श्रावस्ती में श्रीराम विवाह पर्व धूमधाम से मनाया गया। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, जिससे सड़कों पर लंबा जाम लग गया। भक्तों ने भगवान राम और सीता के विवाह की खुशी में विशेष पूजा-अर्चना की और भजन-कीर्तन किए। दूर-दूर से आए श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया।

    श्रीराम विवाह पर्व पर मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़।

    संवाद सूत्र, इकौना (श्रावस्ती)। जिलेभर में मंगलवार को श्रीराम विवाह पर्व धूमधाम से मनाया गया। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। श्रद्धालुओं ने दर्शन-पूजन कर परिवार के सुख-समृद्धि की कामना की। इकौना के बेचूबाबा मंदिर व सीताद्वार मंदिर पर बच्चों का मुंडन संस्कार हुआ तथा भंडारा भी आयोजित किया गया। पूरे दिन मंदिरों में मेले जैसा माहौल रहा।

    इकौना के बेचूबाबा मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई। मुंडन संस्कार के बाद लोगों ने प्रसाद भी चढ़ाया। यही हाल सीताद्वार मंदिर में भी रहा। मां सीता मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर आशीर्वाद लिया।

    पटना खरगौरा के पोखरा धाम स्थित शिव मंदिर पर बाबा बिहारी दास स्मारक व रामलीला समिति की ओर से श्रीराम विवाह का मंचन किया गया। भंडारे के साथ देर रात कार्यक्रम संपन्न हुआ। अध्यक्ष रामकुमार सोनी, प्रबंधक आरके पांडेय, महामंत्री अरविंद कुमार पांडेय मौजूद रहे।

    ध्वस्त रही यातायात व्यवस्था

    श्रीराम विवाह पर्व पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने के कारण इकौना नगर की यातायात व्यवस्था ध्वस्त रही। सुबह से ही नगर के मुख्य बाजार में सड़क पर जाम लग गया। बेचूबाबा मार्ग पर सड़क किनारे दुकानें लगी होने के कारण यातायात रेंगता नजर आया।