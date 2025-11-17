ग्राम पंचायतों को विकास के लिए आय से पांच गुना अधिक मिलेगा पैसा, खाली जमीन का होगा उपयोग
श्रावस्ती जिले की ग्राम पंचायतों के लिए खुशखबरी है। उन्हें विकास कार्यों के लिए अपनी आय से पांच गुना अधिक राशि मिलेगी। साथ ही, खाली जमीन का उपयोग करके गांवों में नई सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे गांवों में विकास को गति मिलेगी और ग्रामीणों का जीवन बेहतर होगा।
जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। भिनगा स्थित जिला पंचायत रिर्सोस सेंटर में सोमवार को ग्राम प्रधानों व सचिवों का दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ। वरिष्ठ फैकल्टी बृजेश कुमार पांडेय ने ग्राम पंचायत के आय के विभिन्न स्रोतों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि 1500 से कम आबादी की ग्राम पंचायतें, जितना आय अर्जित करेंगी, उसका पांच गुना सरकार की ओर से मिलेगा।
उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत में खाली जमीन पर नर्सरी लगाएं। तालाबों का पट्टा कर, गोशाला से प्राप्त गोबर से जैविक खाद बनाकर, ग्राम पंचायत में आधार सेवा केंद्र की सुविधा उपलब्ध कराकर, ग्राम पंचायत में दुकान बनाकर हम आय अर्जित कर सकते हैं।
मास्टर ट्रेनर अनिल कुमार तिवारी ने बताया कि कर व गैर कर लेने से पहले लोगों को जागरूक करना जरूरी है। गांव में लोगों के परिवार की आर्थिक स्थिति के अनुसार पंचायत को कर व गैर कर लागू करना चाहिए।
मास्टर ट्रेनर इंदु ने बताया कि सेवा शुल्क लेने के लिए गुणवत्तापूर्ण सेवा देनी पड़ेगी। पंचायत भवनों पर संचालित सीएससी से भी आय बढ़ेगी। सचिव विकास कुमार मौर्य, राकेश कुमार वर्मा, मोनू रस्तोगी, शबनम यादव, मोईन सिद्दीकी, राम दर्शन, कृष्ण कुमार भारतीय मौजूद रहे।
