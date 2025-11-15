हर कोई रह गया सन्न, गांव की गलियों में पसरा मातम... इस दर्द ने निगल ली एक परिवार की पांच जिंदगी

संजय रस्तोगी, श्रावस्ती। सुबह के आठ बज चुके थे। कैलाशपुर के लियाकतपुरवा की पगडंडियों पर रोज की तरह हलचल थी। लोग खेतों में काम कर रहे थे पर गांव के एक घर में एक हिस्से की बंद चौखट अचानक घर की वृद्ध महिला को खटकने लगी। बार-बार की दस्तक के बाद भी दरवाजा नहीं खुला, तो चिंता ने भय का रूप ले लिया।

कमरे में झांका तो भीतर का दृश्य देख मां का कलेजा मुंह को आ गया। चीख सुन पड़ोसी दौड़े। दरवाजा धक्का देकर खोला गया तो सब की सांसें जैसे थम गईं।

रोजअली पांच नवंबर को मुंबई से पत्नी और बच्चों के साथ घर लौटा था। मां फातिमा रोजअली पर सयानी हो रही बहन रूबीना की शादी देखने का दबाव बना रही थी। दूल्हा देखने की जिम्मेदारी रोजअली पर थी।

बहन के निकाह से पहले वह टूटा घर ठीक करवा रहा था। अचानक किस दर्द ने पूरे परिवार के जीवन को निगल लिया, इस सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है। पहले किसकी मौत हुई और कौन इसके लिए जिम्मेदार है, यह सवाल भी क्षेत्र के लोगों को परेशान कर रहा है।