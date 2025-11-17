Language
    आज ही करा लें ये काम, PM किसान सम्मान निधि, फसल बीमा... इन 3 बड़े लाभों से हो सकते हैं वंचित

    By Bhoopendra Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 03:14 PM (IST)

    श्रावस्ती में किसानों को फार्मर रजिस्ट्री बनवाने की सलाह दी गई है, जो उनकी डिजिटल पहचान है। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ बिना सत्यापन के मिलेगा। इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर कैंप लगाए जा रहे हैं। रजिस्ट्री बनवाने के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक और खतौनी जैसे दस्तावेज जरूरी हैं। फार्मर रजिस्ट्री से किसानों को फसल बीमा और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिक्री में सुविधा होगी।

    जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। किसान फार्मर रजिस्ट्री जरूर बनवा लें। फार्मर रजिस्ट्री उनकी डिजिटल पहचान है। सरकारी योजनाओं का सहज और शीघ्र लाभ प्राप्त करने तथा उनके अभिलेखों की डिजिटल पहचान के लिए फार्मर रजिस्ट्री बहुत जरूरी हैै। इससे किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ बिना सत्यापन के मिलेगा।

    प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अब तक एक लाख 96 हजार 459 लाभार्थियों में से एक लाख 20 हजार 427 की फार्मर रजिस्ट्री बन चुकी है। रजिस्ट्री बनाने के लिए कृषि, राजस्व विभाग, रोजगार सेवक व पंचायत सहायकों के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर कैंपों का आयोजन किया जा रहा है।

    किसान इसके माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री जरूर बनवा लें। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों के बिक्री में सरलीकरण होगा। फसल नुकसान की स्थिति में (फसल बीमा योजना) के तहत क्षतिपूर्ति प्राप्त करने में सुविधा होगी।

    प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करने में सुविधा होगी। फार्मर रजिस्ट्री बनवाने के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, भूमि से संबंधित दस्तावेज (खतौनी नकल), मोबाइल नंबर जरूरी है।

    से बनवाएं फार्मर रजिस्ट्री

    ग्राम स्तर पर रोजगार सेवक, पंचायत सहायक, कोटेदार फार्मर रजिस्ट्री बनवाने में किसानों की सहायता करने के लिए जनसेवा केंद्र, कृषि विभाग व राजस्व विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों के माध्यम से मदद करेंगे। ग्राम प्रधान विशेष रुचि लेते हुए अपने ग्राम पंचायत के किसानों को फार्मर रजिस्ट्री बनवाने के लिए प्रेरित करेंगे।