श्रावस्ती में संदिग्ध हालात में कुएं में मिला वृद्ध महिला का शव, बरामदे में सो रही थी राम दुलारी
श्रावस्ती में राम दुलारी नामक एक वृद्ध महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में कुएं में मिला। वह रात में बरामदे में सो रही थी और सुबह गायब पाई गई। परिजनो ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जमुनहा (श्रावस्ती)। सोनवा क्षेत्र के बेड़सरी गांव में वृद्ध महिला का शव घर से करीब 50 मीटर दूर स्थित कुंए में उतराते मिला। पुलिस टीम ने ग्रामीणों की मदद से शव को कुंए से बाहर निकलवाया। फारेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किया है। सीओ भरत पासवान ने गांव में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है।
ग्राम पंचायत फतुहापुर के बेड़सरी गांव निवासी 80 वर्षीय राम दुलारी शुक्रवार को खा-पीकर मकान के बरामदे में सो रही थीं। सुबह जब परिवार के लोग सो कर उठे तो देखा कि राम दुलारी अपने बिस्तर से गायब हैं।
इसके बाद परिवार के लोगों ने गांव के अलावा आसपास खेतों में खोजबीन शुरू की। खोजबीन के दौरान कुछ लोगों ने देखा कि मकान के पूरब स्थित कुंए में राम दुलारी का शव पानी में उतरा रहा है। परिवार के लोगों ने पुलिस को सूचना दी।
सोनवा थाने के प्रभारी निरीक्षक विसुनदेव पांडेय व लक्ष्मननगर पुलिस चौकी प्रभारी उमेश कुमार वर्मा टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। ग्रामीणाें की मदद से शव को कुंए से बाहर निकलवाया।
प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि वृद्ध महिला का शव गांव में स्थित कुंए से बरामद हुआ है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है।रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों की स्थिति स्पष्ट होगी।
