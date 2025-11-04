जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। डीएम अश्वनी कुमार पांडेय ने मंगलवार की सुबह संयुक्त जिला चिकित्सालय भिनगा का निरीक्षण किया। भर्ती मरीजों से मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। तीमारदारों से कुशलक्षेम जाना। ओपीडी में कई चिकित्सक अनुपस्थित मिले। सीएमएस को संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।

डीएम ने सुबह नौ बजे अस्पताल के एक्स-रे कक्ष और अल्ट्रासाउंड कक्ष का निरीक्षण किया। दोनों खाली मिले। ओपीडी के समय तक सफाई चल रही थी। शौचालय में गंदगी मिली। लेबर रूम में दो मरीज भर्ती मिले।

एसएनसीयू वार्ड (विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई) में कर्मचारी सफाई करते मिले। ड्रेसिंग रूम में वाटर सप्लाई व वाशरूम की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। सीएमएस को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए।

पुरुष, महिला वार्ड व चिकित्सालय के अधिकांश स्थानों पर गंदगी मिली। डायलिसिस वार्ड में दो मरीज भर्ती थे। चिकित्सालय में जनरेटर ऑपरेटर का कोई शेड्यूल नहीं मिला। चादर गंदे मिले। इसकी धुलाई के लिए स्टाफ नियुक्त करने को कहा। दवाओं व सामग्रियों के स्टाक रजिस्टर का अवलोकन किया।