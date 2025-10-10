Language
    कैंप लगाकर दिव्यांग छात्रों का होगा पंजीकरण, शिक्षा से जोड़ने के लिए मिलेंगे सहायक उपकरण

    By Bhoopendra Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 10:43 PM (IST)

    दिव्यांग छात्रों को शिक्षा से जोड़ने के लिए जिले में विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में दिव्यांग छात्रों का पंजीकरण होगा और उन्हें शिक्षा में सहायक उपकरण मिलेंगे। शिक्षा विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय है कि कोई भी दिव्यांग बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।

    कैंप लगाकर दिव्यांग छात्रों का होगा पंजीकरण।

    जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। एलिम्को कानपुर के सहयोग से दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सहायक उपकरण मुहैया कराने को लेकर पंजीकरण कैंप लगाया जाएगा। 11 अक्टूबर को जूनियर हाईस्कूल भिनगा स्थित ब्लाक संसाधन केंद्र व 13 अक्टूबर को गिलौला के मोहम्मदपुर स्थित ब्लाक संसाधन केंद्र पर कैंप लगेगा। चयनित दिव्यांग छात्रों को दिसंबर माह में सहायक उपकरण दिया जाएगा।

    बीएसए अजय कुमार ने बताया कि प्रायः हम ये धारणा बना लेते हैं कि दिव्यांग बच्चे दिव्यांगता के कारण शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारा भ्रम है। समय-समय पर विभिन्न श्रेणी के दिव्यांग बच्चों ने यह साबित किया है कि दिव्यांगता अभिशाप नहीं है। यदि इन्हें अवसर मिले तो वे बच्चे सामान्य बच्चों की तरह बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।

    समग्र शिक्षा अभियान के तहत ऐसे बच्चों के विकास के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके माध्यम से बच्चे विद्यालयों में नामांकित होकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

    जिला समंवयक अजीत कुमार उपाध्याय ने बताया कि दिव्यांग बच्चों के पास आवश्यक उपकरण जैसे ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, वैशाखी, कैलीपर, छड़ी, चश्मा न होने से वे स्वयं स्कूल जाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं।

    इस समस्या को ध्यान में रखते हुए पंजीकरण कैंप का आयोजन होगा। इसमें विद्यालयों में नामांकित छह से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का दिव्यांगता के अनुसार उपकरण के लिए पंजीकरण किया जाएगा।