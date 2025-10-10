कैंप लगाकर दिव्यांग छात्रों का होगा पंजीकरण, शिक्षा से जोड़ने के लिए मिलेंगे सहायक उपकरण

जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। एलिम्को कानपुर के सहयोग से दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सहायक उपकरण मुहैया कराने को लेकर पंजीकरण कैंप लगाया जाएगा। 11 अक्टूबर को जूनियर हाईस्कूल भिनगा स्थित ब्लाक संसाधन केंद्र व 13 अक्टूबर को गिलौला के मोहम्मदपुर स्थित ब्लाक संसाधन केंद्र पर कैंप लगेगा। चयनित दिव्यांग छात्रों को दिसंबर माह में सहायक उपकरण दिया जाएगा।

बीएसए अजय कुमार ने बताया कि प्रायः हम ये धारणा बना लेते हैं कि दिव्यांग बच्चे दिव्यांगता के कारण शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारा भ्रम है। समय-समय पर विभिन्न श्रेणी के दिव्यांग बच्चों ने यह साबित किया है कि दिव्यांगता अभिशाप नहीं है। यदि इन्हें अवसर मिले तो वे बच्चे सामान्य बच्चों की तरह बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।