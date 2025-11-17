श्रावस्ती में 500 से ज्यादा परिषदीय स्कूलों का होगा कायाकल्प, इन सुविधाओं से लैस होंगे विद्यालय
श्रावस्ती में 500 से अधिक छात्रों वाले परिषदीय स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा। स्कूलों में स्टाफ रूम, बहुउद्देश्यीय हॉल और मिड-डे-मील शेड जैसी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। महानिदेशक मोनिका रानी ने डीएम को पत्र भेजा है। स्कूलों के चयन में ब्लॉक मुख्यालयों को प्राथमिकता दी जाएगी और भूमि समतल होनी चाहिए। इन स्कूलों में शिक्षकों के लिए बेहतर स्टाफ रूम और छात्रों के लिए साइकिल पार्किंग भी बनेगी।
जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। पांच सौ से अधिक छात्र-छात्राओं के नामांकन वाले परिषदीय स्कूलाें का कायाकल्प होगा। इन स्कूलों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।
चयनित स्कूलों में शिक्षकों के लिए स्टाफ रूम, बहुउद्देश्यीय हाल, क्लब रूम व मिड-डे- मील शेड भी बनेगा। ऐसे स्कूलों को चिह्नित करने के लिए स्कूली शिक्षा महानिदेशक मोनिका रानी ने डीएम अश्वनी कुमार पांडेय को पत्र भेजा है।
चयनित स्कूलों में शैक्षिक वातावरण को समृद्ध बनाने के लिए मूलभूत सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाएगा। तय मानक वाले परिषदीय स्कूलों में जमीन की उपलब्धता के आधार पर शासन ने डीएम से प्रस्ताव मांगा है। इन स्कूलों में बनने वाले स्टाफ रूम में 15 से 20 शिक्षक-शिक्षिकाओं के बैठने व शौचालय की भी व्यवस्था रहेगी।
चयनित स्कूलों में भूमि समतल व निर्माण किए जाने के योग्य हो। विद्यालयों के चयन में ब्लाक मुख्यालय व सुगम पहुंच वाले क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाएगी। इन स्कूलों में छात्र-छात्राओं के 50 साइकिलों को खड़ा करने के लिए पार्किंग भी बनाया जाएगा।
