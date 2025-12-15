Language
    श्रावस्ती में कुचलकर मासूम बालक की दर्दनाक मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने फूंक दिया ट्रैक्टर

    By Bhoopendra Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 08:28 PM (IST)

    श्रावस्ती में एक दर्दनाक घटना घटी, जिसमें एक ट्रैक्टर ने एक मासूम बालक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने ...और पढ़ें

     मासूम बालक की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने फूंक दिया ट्रैक्टर।

    संवाद सूत्र, गिलौला(श्रावस्ती)। गिलौला क्षेत्र के एकडंगवा गांव में ट्रैक्टर के नीचे आने से कुचलकर डेढ़ वर्षीय मासूम बालक की मौत हो गई। चालक वाहन छोड़ कर मौके से फरार हो गया। गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रैक्टर में आग लगा दी। इससे ट्रैक्टर धू-धूकर जलने लगा। पुलिस टीम ने दमकल कर्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और ग्रामीणों को समझा-बुझाकर मामले को शांत कराया। सीओ भरत पासवान ने गांव में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है।

    गिलौला क्षेत्र के भौंसावा गांव निवासी इबरार सोमवार को ट्रैक्टर में धनकुट्टी मशीन जोड़कर एकडंगवा गांव में धान कूटने के लिए गए हुए थे। यहां वे सहजराम के घर के पास ट्रैक्टर खड़ा कर दिए थे। सहजराम का डेढ़ वर्षीय बेटा किशन वहीं खेल रहा था।

    इसी दौरान इबरार ट्रैक्टर चालू कर दिए। इससे किशन ट्रैक्टर के नीचे आ गया और पहिए से कुचलकर गंभीर रूप से घायल हो गया। परिवार के लोग घायल मामसू को लेकर अस्पताल जा रहे थे। रास्ते में उसकी मौत हो गई। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया।

    सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रैक्टर जलकर खाक हो गया। गिलौला थानाध्यक्ष आशीष कुमार ने बताया कि मामला शांत है। ट्रैक्टर में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।

    सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौत

    गिलौला क्षेत्र के कमलाभारी के खडैला निवासी वासुदेव रविवार की रात बाइक से क्षेत्र के ही कहारी गांव स्थित अपने ससुराल जा रहे थे। इसी दौरान गिलौला-लक्ष्मननगर मार्ग पर पचदेवरी मोड़ के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी।

    वासुदेव के सिर पर गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंच कर स्थिति का जायजा लिया। मृतक के भाई लल्लन की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज किया है।