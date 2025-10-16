जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष की हत्या करने के मामले में छह दोषियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 22-22 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सत्येंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि 13 जून 2023 की रात लगभग 10 बजे भिनगा क्षेत्र के चकपिहानी गांव निवासी भाजयुमो के जिला उपाध्यक्ष माता प्रसाद उर्फ करिया कोटेदार क्षेत्र के बालानगर गांव निवासी पुतराम वर्मा के घर निमंत्रण में गए थे। यहां से घर लौटते समय रास्ते में पुरानी रंजिश को लेकर चकपिहानी गांव निवासी बड़के वर्मा उर्फ सोहनलाल वर्मा, पंकज वर्मा, अनूप वर्मा, पुत्तीलाल वर्मा, अरविंद वर्मा व रामअवतार राव ने बड़के वर्मा के पालेसर के पास माता प्रसाद उर्फ करिया कोटेदार पर जान से मार डालने की नीयत से लाठी-डंडे व कुल्हाड़ी से हमला कर दिया।

ग्रामीणों के घटनास्थल तक पहुंचने पर सभी धमकी देते हुए उसे मृत समझकर छोड़ कर फरार हो गए। माता प्रसाद की हालत गंभीर होने पर रात में ही उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया था, लेकिन लखनऊ मेडिकल कालेज पहुंचने के पहले ही उनकी मौत हो गई थी। माता प्रसाद को रास्ते में एक बार होश आया तो उन्होंने घटना के बारे में अपने पिता को बताया था। माता प्रसाद के पिता राधिका प्रसाद की तहरीर पर भिनगा कोतवाली में हत्या समेत विभिन्न धाराओं में सभी आरोपितों पर मुकदमा दर्ज हुआ था।