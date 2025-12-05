मोबाइल पर सावधानी से डाउनलोड करें एपीके फाइल, साइबर सुरक्षा को लेकर लोगों को किया गया जागरूक

जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। पुलिस लाइन भिनगा स्थित लवकुश सभागार में शुक्रवार को साइबर जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। छात्र-छात्राओं, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। गोरखपुर जोन के एडीजी अशोक मुथा जैन ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।

साइबर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात विशेषज्ञ डॉ. रक्षित टंडन ने ऑनलाइन माध्यम से प्रतिभागियों को बताया कि डिजिटल युग में साइबर ठगी तेजी से बढ़ी है। नागरिकों को सतर्क रहने की जरूरत है। फर्जी लिंक, ओटीपी, बैंकिंग फ्राड, इंटरनेट मीडिया हैकिंग, पासवर्ड सुरक्षा, ऑनलाइन पेमेंट करते समय सावधानियां बरतें।

यूपी काप एप और संचार साथी एप के उपयोग की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन पर अगर गाड़ी चालान या अन्य किसी काम के लिए एपीके फाइल डाउनलोड करने का संदेश आता है, तो डाउनलोड न करें। इसे डाउलोड करने से मोबाइल फोन का डाटा और बैंक खाते से रुपये गायब हो सकते हैं।