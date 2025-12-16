श्रावस्ती पशुओं के इलाज के लिए गांव-गांव पहुंचेगी टीम, एंबुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर जारी

भूपेंद्र पांडेय, श्रावस्ती। पशुपालकों को राहत देकर पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए पशु चिकित्सा विभाग ने पहल की है। चिकित्सक व फार्मासिस्ट की टीम गांव-गांव भ्रमण पर रहेगी। तीन रुपये से लेकर पांच रुपये तक के खर्च पर पशुओं का इलाज करेगी। तीनों तहसीलों में दो-दो टीमों को लगातार भ्रमणशील किया गया है। एक टीम एक दिन में तीन गांवों में जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आपात स्थिति में बीमार पशुओं का घर बैठे इलाज के लिए 1962 चिकित्सा सेवा संचालित है। इस नंबर पर फोन करने के बाद एंबुलेंस से चिकित्सक मौके पर पहुंच इलाज करते हैं। इसी सेवा को विस्तार देते हुए पशुओं के स्वास्थ्य की रूटीन जांच करने के लिए छह टीमें लगाई गई हैं।

टीम को मुख्यालय लखनऊ से प्रतिदिन तीन गांव आवंटित होते हैं। संबंधित क्षेत्र के पशु चिकित्साधिकारी को सूचना देने के बाद टीम गांवों में पहुंचेगी। यहां स्थाई अथवा अस्थाई गो आश्रय स्थल है तो पहले वहां पहुंचकर व्यवस्था देखेंगे और पशुओं का इलाज करेंगे।

इसके बाद गांव में पहुंच प्रधान के सहयोग से प्रचार-प्रसार कराएंगे। पशुपालकों के आने पर टीम संबंधित के घर जाकर पशुओं के स्वास्थ्य की जांच करेगी और दवाएं देगी। इसके बदले बड़े पशु के इलाज पर पांच रुपये प्रति पशु व छोटे पशु के तीन रुपये शुल्क लिए जाएंगे।