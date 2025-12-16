श्रावस्ती में शत-प्रतिशत SIR पूरा करने वाले 30 बीएलओ सम्मानित, कई बूथों पर विशेष कैंप लगाने के निर्देश

जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत 27 नवंबर 2025 तक अपने-अपने बूथ का शत-प्रतिशत काम पूरा करने वाले 30 बीएलओ को जिला निर्वाचन अधिकारी अश्वनी कुमार पांडेय ने सम्मानित किया। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया गया। डीएम ने कहा कि मतदाता गणना प्रपत्रों को सावधानीपूर्वक भरकर समय से बीएलओ को सौंप दें।

जिला निर्चावन अधिकारी ने भिनगा विधानसभा क्षेत्र के नौ व श्रावस्ती विधानसभा क्षेत्र के 21 बीएलओ को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने बीएलओ के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि समय से पूर्व और शत-प्रतिशत पुनरीक्षण कार्य पूरा करना निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति निष्ठा, लगन और अनुशासन का प्रतीक है।

विशेष गहन पुनरीक्षण से मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाया जा रहा है। इससे किसी भी योग्य मतदाता का नाम छूटने नहीं पाएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। सभी बीएलओ, सुपरवाइजर व संबंधित अधिकारियों से अपेक्षा की है कि वे निर्धारित समय सीमा में मतदाता सूची का शत-प्रतिशत सुधार करने में योगदान दें।

डीएम ने अन्य बीएलओ को प्रेरित करते हुए कहा कि सम्मानित किए गए बीएलओ उदाहरण हैं कि योजनाबद्ध कार्य, घर-घर संपर्क तथा समयबद्ध डिजिटाइजेशन से शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। जहां पुनरीक्षण कार्य अभी शेष है, वहां विशेष कैंप, घर-घर संपर्क और व्यापक जनजागरूकता के माध्यम से कार्य में तेजी लाया जाए।