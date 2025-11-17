आंखों का सूखापन घटाने के लिए अपनाएं 20-20-20 फॉर्मूला, मोबाइल और कंप्यूटर के उपयोग से बढ़ रही परेशानी
मोबाइल और कंप्यूटर के ज़्यादा इस्तेमाल से आंखों में सूखापन बढ़ रहा है। इससे बचने के लिए 20-20-20 फॉर्मूला अपनाएं। इसके अलावा, व्यक्ति को मोबाइल का कम इस्तेमाल करें, खूब पानी पिएं, और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लेने की बात कही जाती है।
संवाद सूत्र, इकौना (श्रावस्ती)। इकौना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सेमगढ़ा में द हंस फाउंडेशन की ओर से निःशुल्क नेत्र शिविर आयोजित किया गया।140 मरीजों के नेत्र जांच कर दवा वितरित की गईं। 16 मरीजों को मोतियाबिंद आपरेशन के लिए अस्पताल भेजा गया। 60 मरीजों के खून की जांच हुई।
नेत्र सर्जन डॉ. एके द्विवेदी ने कहा कि आंख में किसी भी दिक्कत को अनदेखा न करें। दिक्कत होने पर आंखों की जांच जरूर कराएं। मोबाइल फोन और कंप्यूटर का प्रयोग बढ़ रहा है। इससे आंखों की समस्या भी बढ़ रही है।
कंप्यूटर और मोबाइल का अधिक प्रयोग करने वाले लोग हर 20 मिनट पर 20 सेकंड के लिए 20 फिट दूरी पर रखी वस्तु देखें। इससे आंखों का सूखापन व तनाव कम होता है।
चिकित्सक ने लोगों को मोबाइल व कंप्यूटर के बेवजह प्रयोग से बचने व पौष्टिक आहार लेने के लिए प्रेरित किया। डा. प्रदीप जायसवाल ने एनीमिया व फंगल इंफेक्शन से बचाव के तरीके बताए।
प्रोजेक्ट कोर्डिनेटर अंबुज सिंह, फार्मासिस्ट दिलीप शुक्ला, लैब टेक्निशन सौरभ तिवारी, एएनएम सपना सिंह मौजूद रहे।
