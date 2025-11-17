आंखों का सूखापन घटाने के लिए अपनाएं 20-20-20 फॉर्मूला, मोबाइल और कंप्यूटर के उपयोग से बढ़ रही परेशानी

संवाद सूत्र, इकौना (श्रावस्ती)। इकौना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सेमगढ़ा में द हंस फाउंडेशन की ओर से निःशुल्क नेत्र शिविर आयोजित किया गया।140 मरीजों के नेत्र जांच कर दवा वितरित की गईं। 16 मरीजों को मोतियाबिंद आपरेशन के लिए अस्पताल भेजा गया। 60 मरीजों के खून की जांच हुई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नेत्र सर्जन डॉ. एके द्विवेदी ने कहा कि आंख में किसी भी दिक्कत को अनदेखा न करें। दिक्कत होने पर आंखों की जांच जरूर कराएं। मोबाइल फोन और कंप्यूटर का प्रयोग बढ़ रहा है। इससे आंखों की समस्या भी बढ़ रही है।