Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    यूपी का यह युवक चाहता है मोदी-योगी आएं शादी में...बाकायदा भेजा है प्रथम निमंत्रण मोदी व दूसरा योगी को

    By Abhishek Kaushik Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 02:17 PM (IST)

    शामली के बिड़ौली में एक युवक ने अपनी शादी का पहला निमंत्रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा है। माजरा शीतल गढ़ी निवासी अंशुल गर्ग ने बताया कि वह भाजपा और आरएसएस से लंबे समय से जुड़े हैं और दोनों नेताओं को अपना गुरु मानते हैं। अंशुल की शादी दो नवंबर को है।

    prefferd source google
    Hero Image

    शीतल गढ़ी निवासी युवक प्रधानमंत्री के नाम से निमंत्रण पत्र स्पीड पोस्ट के लिए डाक विभाग में देते हुए। सौ.स्वयं

    संवाद सूत्र, जागरण, बिड़ौली (शामली)। शादी-विवाह जीवन का एक अलग ही पड़ाव है। यह जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण व खास मायने रखने वाला हिस्सा माना जाता है। शादी को लेकर आजकल युवाओं में नए-नए ट्रेंड देखने को मिलते हैं। कोई हेलीकाप्टर से दुल्हन लाता है, तो कोई महंगी कार से। कोई दूरदराज जाकर शादी करता है तो कोई अपने बेहद नजदीकी लोगों के साथ। शादी-विवाह एक धार्मिक संस्कारों से भी जुड़ा होता है। इसी कड़ी में शादी का पहला निमंत्रण भी खास हो जाता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोई प्रथम पूज्यते भगवान गजानन को शादी समारोह का पहला कार्ड भेंट करता है तो कोई अपने आराध्य अथवा गुरुजन को। कुछ परंपराओं के चलते अपने परिवारों के पितृजनों को प्रथम निमंत्रण देते हुए कार्ड भेंट करते हैं, लेकिन बिड़ौली निवासी एक युवक ने अपनी शादी का पहला निमंत्रण पत्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और दूसरा निमंत्रण पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा है।
    दरअसल, बिड़ौली क्षेत्र के माजरा शीतल गढ़ी निवासी अंशुल गर्ग पुत्र बृजेश गर्ग की शादी दो नवंबर को है। अंशुल ने बताया कि शादी का सबसे पहला निमंत्रण प्रधानमंत्री के नाम व दूसरा निमंत्रण उप्र के मुख्यमंत्री के नाम से रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा है। उन्होंने बताया कि वे व्यापारी हैं और लंबे समय से भाजपा व आरएसएस से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को अपना गुरु मानते हैं। दोनों के काम करने का अंदाज सबसे अलग है, जिससे वे प्रभावित हैं।

     