यूपी में युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, पैर पकड़वाकर मंगवाई माफी; VIDEO VIRAL

संवाद सूत्र, हसनपुर लुहारी। थानाभवन क्षेत्र के एक गांव का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से प्रसारित हो रहा है, जिसमें कुछ युवक एक बाग में अन्य युवक की डंडे और बेल्ट से पिटाई कर रहे हैं। उसे पेड़ से बांधकर पीट रहे हैं। इस पर युवक पैर पकड़कर छोड़ने की गुहार लगा रहा है। वीडियो के आधार पर थानाभवन पुलिस ने पांच युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दो मिनट 15 सेकेंड का वीडियो जांच में गांव हसनपुर लुहारी का निकला था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बताया गया कि गांव हसनपुर लुहारी के मुहल्ला टंकी वाला निवासी सचिन पुत्र सेवाराम को मंगलवार दोपहर कुछ लड़कों ने गांव के बाहर स्थित बेरियो के बाग में बुलाकर पिटाई की थी। बुधवार सुबह एक वीडियो प्रसारित हुआ, जिसमें युवक सचिन की पिटाई कर रहे हैं। डंडे और बेल्ट से हमला किया जा रहा है।

एक लड़के ने सचिन को बेल्ट से बांधा और फिर दूसरे लड़के ने लात-घूसों से पिटाई की। इस दौरान सचिन युवकों से उसे छोड़ने की बात कर रहा है। बात में सचिन से पैर पकड़वाकर माफी मंगवाई गई। इस मामले में सचिन ने पांच युवकों के खिलाफ तहरीर दी थी।

सचिन ने बताया कि युवकों ने परिवार, पुलिस या फिर अन्य किसी भी व्यक्ति से शिकायत करने पर धमकी भी दी थी, इसलिए उसने किसी से कुछ नहीं बताया था। वीडियो प्रसारित होने के बाद स्वजन को जानकारी हुई तो वह उसे लेकर थाने पहुंचे थे। उसने बताया कि पिटाई की वजह भी उसे नहीं पता, वह तो गुरुग्राम में काम करता है। फिलहाल वह घर आया हुआ था, और उसे युवकों ने बुला लिया था।