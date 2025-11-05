Language
    यूपी में युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, पैर पकड़वाकर मंगवाई माफी; VIDEO VIRAL

    By Abhishek Kaushik Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 07:49 PM (IST)

    थानाभवन क्षेत्र के हसनपुर लुहारी गांव में एक युवक को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। वायरल वीडियो में कुछ युवक सचिन नामक युवक को पेड़ से बांधकर डंडे और बेल्ट से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने पांच युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ने बताया कि उसे धमकी भी दी गई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    संवाद सूत्र, हसनपुर लुहारी। थानाभवन क्षेत्र के एक गांव का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से प्रसारित हो रहा है, जिसमें कुछ युवक एक बाग में अन्य युवक की डंडे और बेल्ट से पिटाई कर रहे हैं। उसे पेड़ से बांधकर पीट रहे हैं। इस पर युवक पैर पकड़कर छोड़ने की गुहार लगा रहा है। वीडियो के आधार पर थानाभवन पुलिस ने पांच युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दो मिनट 15 सेकेंड का वीडियो जांच में गांव हसनपुर लुहारी का निकला था।

    बताया गया कि गांव हसनपुर लुहारी के मुहल्ला टंकी वाला निवासी सचिन पुत्र सेवाराम को मंगलवार दोपहर कुछ लड़कों ने गांव के बाहर स्थित बेरियो के बाग में बुलाकर पिटाई की थी। बुधवार सुबह एक वीडियो प्रसारित हुआ, जिसमें युवक सचिन की पिटाई कर रहे हैं। डंडे और बेल्ट से हमला किया जा रहा है।

    एक लड़के ने सचिन को बेल्ट से बांधा और फिर दूसरे लड़के ने लात-घूसों से पिटाई की। इस दौरान सचिन युवकों से उसे छोड़ने की बात कर रहा है। बात में सचिन से पैर पकड़वाकर माफी मंगवाई गई। इस मामले में सचिन ने पांच युवकों के खिलाफ तहरीर दी थी।

    सचिन ने बताया कि युवकों ने परिवार, पुलिस या फिर अन्य किसी भी व्यक्ति से शिकायत करने पर धमकी भी दी थी, इसलिए उसने किसी से कुछ नहीं बताया था। वीडियो प्रसारित होने के बाद स्वजन को जानकारी हुई तो वह उसे लेकर थाने पहुंचे थे। उसने बताया कि पिटाई की वजह भी उसे नहीं पता, वह तो गुरुग्राम में काम करता है। फिलहाल वह घर आया हुआ था, और उसे युवकों ने बुला लिया था।

    इस पर थानाभवन पुलिस ने युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    कार्यवाहक थाना प्रभारी निरीक्षक राहुल कादियान ने बताया कि सचिन की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।