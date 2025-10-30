बाजार में चाट खा रहे युवक पर किया हमला, तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

संवाद सूत्र, जागरण, जलालाबाद। जलालाबाद के मेन बाजार में ठेले पर चाट खा रहे युवक पर तीन युवकों ने गाली गलौज करते हुए लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में युवक के घायल होने पर बाजार में माहौल खराब होने पर दुकानदार एकत्र हो गए। विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष व बजरंग दल कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए।

मामला अलग-अलग समुदाय का होने के कारण पुलिस सतर्कता बरत रही है। आरोपितों के घरों पर गिरफ्तारी के लिए दबिश दी है, लेकिन वह नहीं मिल सके। मेडिकल कराकर, तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस घरों पर दबिश दे रही है।

कस्बा निवासी सूरज कश्यप मेन बाजार में पाल धर्मशाला निकट मेडिकल स्टोर पर कार्य करता है। बुधवार रात मेडिकल स्टोर से कार्य करने के बाद सूरज निकट खड़े चाट के ठेले पर चाट खा रहा था। बताया जाता है कि इसी बीच मेन बाजार निकट निवास करने वाले आरजू पुत्र करीमुल्ला, सुहेल पुत्र पप्पू , फैसल पुत्र मकसूद लाठी डंडे लेकर पहुंच गए। चाट खाते हुए सूरज को गाली गलौज करने लगे। उसने विरोध किया तो तीनों युवकों ने लाठी डंडों लात घूसों से युवक पर हमला बोल दिया।

हमले से दहशत में लोग सरेआम बाजार में युवक पर हमले से माहौल खराब हो गया। आरोपित युवक हमला करने के बाद फरार हो गए। सूचना पर पुलिस चौकी प्रभारी पवन कुमार, पुलिस कर्मियों के साथ पहुंचे। काफी संख्या में दुकानदारों ने एकत्र होकर विरोध जताया। इसी बीच विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष प्रदीप पुंडीर बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए।