संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की मौत, जहर खाने का शोर मचा

जासं, शामली : संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवती की मौत हो गई। मुहल्ला निवासी किसी व्यक्ति की सूचना पर पुलिस पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराया। स्वजन की ओर से युवती की बुखार से मौत होने की बात कही जा रही है। वहीं, तमाम तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं।

बताया गया कि कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला कलंदरशाह निवासी 20 वर्षीय युवती ने बुधवार सुबह जहर खा लिया। कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। स्वजन शव को सिपुर्द-ए-खाक करने की तैयारी में थे। इसी दौरान पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम कराने की बात कही। हालांकि स्वजन ने पहले पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया था। बाद में पुलिस ने समझाकर शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। थाना प्रभारी सचिन शर्मा ने बताया कि शव पर कोई चोट के निशान नहीं मिले। पोस्टमार्टम के लिए शव भिजवा दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा।