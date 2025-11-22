महिला की मौत हो गई, हादसे वाले दिन वो कर रही थी खेत में शराब पार्टी ... यूं हुआ राजफाश

संवाद सूत्र, जागरण, कांधला (शामली)। कस्बा निवासी एक महिला की गत दिनों सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। घटना वाले दिन का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें महिला दो लोगों के साथ खेत में शराब पार्टी करती दिखाई दे रही है। मामला कस्बे में चर्चा का विषय बना हुआ है।

बता दें कि कस्बे की ही रहने वाली एक महिला हाईवे पर सड़क दुर्घटना में घायल हो गई थी। उसे कस्बे के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डाक्टरों ने महिला को मेरठ मेडिकल कालेज के लिए रेफर कर दिया था। दो दिन बाद महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। उसके बाद अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था।