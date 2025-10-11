शॉपिंग के लिए सहेली के साथ बाजार गई युवती, दूसरे से रिश्ता होने के बावजूद जबरन गांव ले गया युवक

जागरण संवाददाता,शामली। रिश्ता होने के बाद एक युवती को युवक अपने साथ जबरन ले गया। युवती अपनी सहेली के साथ घर से शापिंग के बहाने बाजार गई थी। पुलिस ने पीड़ित स्वजन की तहरीर पर युवती की सहेली और युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी।

आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उसकी पुत्री गांव निवासी अपनी सहेली के साथ बाजार में शापिंग करने के लिए गई थी, लेकिन देर रात तक भी वापस नहीं लौटी। जब बिटिया को काल किया तो उसने मोबाइल स्वीच आफ कर लिया।

पिछले दिनों हो गया था रिश्ता इसके बाद सहेली के घर पहुंचकर पूछताछ की तो उसने बताया कि बेटी को गांव निवासी अंकुर पुत्र रामकुमार अपने साथ जबरन ले गया। पीड़ित महिला ने बताया कि पिछले दिनों बेटी का रिश्ता कर दिया था। इसके बाद अब यह घटना हो गई। जिससे परेशान है।