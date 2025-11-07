VIP Number : तीन लाख 91 हजार में बिका '0001'

Language
    शामली में वीआईपी नंबरों के लिए होड़ दिखी, जहाँ 0001 नंबर 3.91 लाख रुपये में बिका। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, शामली। शौक बड़ी चीज है। यह शामली जिले में वाहनों के वीआइपी नंबर हासिल करने की होड़ में साफ दिख रहा है। वैसे तो आनलाइन बुकिंग कर नंबर हासिल किए जाते हैं, लेकिन नंबर 0001 से 0010 तक की सीरीज के लिए लाखों रुपये तक रखे गए थे। दीपावली पर कार खरीदने वाले एक व्यक्ति ने एक लाख रुपये के वीआइपी नंबर को तीन लाख 91 हजार 500 रुपये में अपने नाम किया, जबकि अन्य सभी नंबर एक लाख से दो लाख रुपये के बीच बिके।

    बाइकों का वीआइपी नंबर खरीदने के लिए भी कुछ लोगों ने लाखों रुपये खर्च किए। जिले में नवरात्र से लेकर दीपावली तक तीन हजार लोगों ने दो पहिया और चार पहिया वाहनों का पंजीकरण कराया है। कुछ लोगों ने वीआइपी बोली का इंतजार किया और बोली में लाखों रुपये खर्च कर अपने पसंद का पंजीकरण नंबर लिया है। नंबर खरीदारी के लिए परिवहन विभाग की साइट पर लगातार सर्च किया जा रहा है।

    परिवहन विभाग की ओर से जारी सूची में तीन हजार से लेकर एक लाख रुपये तक की कीमत के नंबर है। जिनमें वीआइपी नंबरों पर बोली भी लगाई गई। परिवहन विभाग की ओर से हर सीरीज में कुछ वीआइपी नंबर को आरक्षित रख उनकी खुली बोली लगाई जाती है। इससे सरकार को मोटा राजस्व मिलता है। अगर वाहन मालिक पसंदीदा नंबर प्राप्त करना चाहता है तो उसे आनलाइन या वाहन डीलर के माध्यम से परिवहन विभाग की वेबसाइट पर बोली लगानी होती है। जिसकी बोली अधिक होती है उसे वीआईपी नंबर आवंटित कर दिया जाता है।

    एआरटीओ रोहित राजपूत ने बताया कि बोली प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। इस बार 0001 नंबर की फीस एक लाख रुपये रखी गई थी, एक कार के लिए नंबर को तीन लाख 91 हजार 500 रुपये में खरीदा गया।

    बाइक या कार का वीआइपी रजिस्ट्रेशन नंबरों की अपेक्षा च्वाइस नंबरों का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। यह दोनों प्रक्रिया आनलाइन हैं। परिवहन विभाग की साइट पर इसके लिए निर्धारित शुल्क है। इस बार 0001 नंबर तीन लाख 91 हजार 500 रुपये में बिका है। यह रुपये राजस्व में जमा किए गए। -रोहित, राजपूत, एआरटीओ

    ये रखी गई थी वीआइपी नंबरों की रेट लिस्ट :
    कार के लिए इन नंबरों की एक लाख रुपये से शुरू हुई थी बोली 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999, 0786 इन नंबरों की 50 हजार रुपये से हुई बोली 2000, 2200, 3000, 3300, 4000, 4400, 5000, 5500, 6000, 6600, 7000,7700, 8000, 8800, 9000,9900 नोट- यह रेट परिवहन विभाग की साइट से लिए गए।

