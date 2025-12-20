Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी में कोहरे में बुग्गी से टकराई वैन, नाइट ड्यूटी पर जा रहे सात मजदूर घायल

    By Abhishek Kaushik Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 05:51 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के शामली में बिड़ौली मार्ग पर घने कोहरे के कारण एक वैन रेत से लदी भैंसा बुग्गी से टकरा गई, जिससे सात मजदूर घायल हो गए। ये सभी मजदूर हरिया ...और पढ़ें

    Hero Image

    संवाद सूत्र, चौसाना। बिड़ौली मार्ग पर शुक्रवार की रात चौसाना बिजली उपकेंद्र के निकट घने कोहरे के कारण हादसा हो गया। दृश्यता तीन मीटर से भी कम होने के चलते मजदूरों से भरी एक वैन रेत से लदी भैंसा बुग्गी से टकरा गई। हादसे में वैन में सवार सात लोग घायल हो गए। सभी घायल हरियाणा के करनाल में नाइट ड्यूटी करने जा रहे थे। बुग्गी पर रिफ्लेक्टर टेप भी नहीं लगा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शुक्रवार को रात करीब साढ़े आठ बजे घने कोहरे में एक वैन चौसाना बिजली उपकेंद्र के पास पहुंची थी। वैन चालक को अधिक कोहरे के चलते आगे चल रही बुग्गी नहीं दिखी और वैन पीछे से बुग्गी से टकरा गई। गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोग फंस गए। आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे।

    चौसाना पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे सभी घायलों को निकाला। हादसे में चालक संजय निवासी गांव मोढ़ा जनपद सहारनपुर, कल्लू व जितेंद्र निवासी गांव कलालहटी सहारनपुर समेत सात मजदूरों को चोट लगी। शेष मजदूरों के नाम पता नहीं चल पाए।

    सभी घायलों को एंबुलेंस से करनाल के कल्पना चावला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। बताया गया कि कार सवार सभी लोग करनाल के नंगला चौक क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री में पैकिंग का काम करते हैं और रोज नाइट शिफ्ट के लिए जाते हैं। कोहरे के साथ-साथ सड़क पर चल रही रेत से लदी बुग्गी हादसे का कारण बनी। वहीं दूसरी ओर भैंसा बुग्गी चालक लुकमान को मामूली चोट लगी है, जिसे प्राथमिक उपचार दिया गया।