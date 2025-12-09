शामली में 50 हजार का इनामी बदमाश समयदीन ढेर, एक सिपाही घायल; मुठभेड़ में बाल-बाल बचे थानाध्यक्ष बाबरी

जागरण संवाददाता, शामली। शामली पुलिस ने देर रात थानभवन क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान कुख्यात बदमाश रहे नफीस के साथी बदमाश को भी ढेर कर दिया। बदमाश के पांच अन्य साथी मौके से फरार हो गए। जिनको पुलिस तलाश कर रही है। 18 अक्टूबर की रात कांधला थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक लाख रुपए का इनामी बदमाश नफीस ढेर हो गया था। जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया था। बदमाश पर 50 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था।

पुलिस को तीन मिले मिली थी सूचना सोमवार रात तीन बजे पुलिस को सूचना मिली कि कुख्यात बदमाश अपने साथियों के साथ थानभवन क्षेत्र में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचा है। सूचना पर बाबरी और थानभवन पुलिस की संयुक्त टीम ने भैंसानी-इस्लामपुर के जंगलों में बंद पड़े भट्ठा की घेराबंदी की। इस दौरान चार से पांच बदमाश आग जलाकर बैठे थे।

पुलिस को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों की ओर से की गई फायरिंग में एक सिपाही गोली लगने से घायल हो गया। थानाध्यक्ष बाबरी राहुल सिसौदिया की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी है। पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी। जबकि अन्य बदमाश मौके से फरार हो गए।

अस्पताल में चिकित्सकों ने मृत किया घाेषित बदमाश घायल होने के बाद भी पुलिस पार्टी पर फायरिंग करता रहा। बाद में पुलिस ने घेरकर बदमाश को पकड़ लिया और अस्पताल में भर्ती कराया। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान चिकित्सकों ने बदमाश को मृत घोषित कर दिया।