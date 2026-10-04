अंकित बालियान हत्याकांड: फरार शूटरों और भोलू शाहपुरिया के घरों पर यूपी पुलिस की कुर्की, लाखों का सामान जब्त

जागरण संवाददाता, शामली। अंकित बालियान हत्याकांड में फरार चल रहे दो शूटर आर्यन संधू और सत्यम कादयान और गोगी गैंग के सरगना राहुल उर्फ भोलू के घर यूपी पुलिस पहुंची और कोर्ट के आदेश पर तीनों के घरों से सभी सामान जब्त किया गया। टीम कुर्की करने के बाद वापस शामली पहुंच गई। फरार आरोपितों की तलाश में टीम पांच राज्यों में तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका।

26 अगस्त को शहर के आर्यपुरी में जिम के बाहर हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 26 की रात में ही गोगी गैंग के सरगना राहुल उर्फ भोलू शाहपुरिया की ओर से इंस्टाग्राम पर पोस्ट प्रसारित कर हत्याकांड की जिम्मेदारी ली गई।

31 अगस्त की सुबह शामली पुलिस ने मुठभेड के दौरान दो शूटर मोहित और सुमित निवासी सोनीपत को ढ़ेर कर दिया था। हालांकि, इस मामले में फरार चल रहे भोलू शाहपुरिया, शूटर आर्यन संधू और सत्यम कादयान पर एक-एक लाख रुपये का ईनाम घोषित किया गया था।

पुलिस की ओर से आरोपितों की तलाश की गई, लेकिन वह नहीं मिले। इसके बाद धारा-82 के तहत कुर्की से पहले नोटिस चस्पा किया गया और भगोड़ा भी घोषित कर दिया गया। कोर्ट की ओर से संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए गए।

डबल बैड, सेफ, वाशिंग मशीन, एसी समेत कई सामान जब्त रविवार को आदेश के साथ सीओ जितेंद्र यादव के नेतृत्व दो टीम को हरियाणा भेजा गया, जिनमें एक टीम शाहपुर तुर्क थाना मुरथल जिला सोनीपत राहुल उर्फ भोलू के घर पहुंची और यहां से एक डबल बैड, एक सेफ, एक वाशिंग मशीन, एक एसी, एक संदूक, एक एलईडी, जिम का सामान जब्त किया गया।