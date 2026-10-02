अंकित बालियान हत्याकांड: सोनीपत में फिल्मी स्टाइल में पकड़ा गया मुख्य आरोपी रोहित लाडला

जागरण संवाददाता, सोनीपत। सड़क पर तेज रफ्तार बाइक... पीछे सफेद रंग की गाड़ी और देखते ही देखते गांव ठरू-उल्देपुर में शुरू एक अपराधी और पुलिस के बीच आंख-मिचौली हुई।

दरअसल, शामली के अंकित बालियान हत्याकांड में उत्तर प्रदेश पुलिस आरोपी रोहित उर्फ लाडला को पकड़ने आई थी। वह पुलिस को देखते ही अपने साथी के साथ बाइक लेकर भाग निकला। पुलिस गलियों में पीछा करती रही। पुलिस और बदमाश की आंख मिचौली सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हो गई।

आखिरकार बदमाश को दबोचा पुलिस टीम ने आखिरकार बदमाश को दबोच लिया। सादी वर्दी में पहुंचे पुलिसकर्मी उसे अपने साथ ले गए। इस आरोपी पर मुठभेड़ में मारे गए सोनीपत के दोनों शूटरों को मुख्य साजिशकर्ता बताए जा रहे भोलू शाहपुरिया से मिलवाने का आरोप है।

शामली में 26 अगस्त को हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जांच में सामने आया कि गांव उल्देपुर ठरू के रोहित उर्फ लाडला ने एनकाउंटर में मारे गए शूटर मोहित की मुलाकात भोलू शाहपुरिया से कराई थी।

शामली पुलिस ने जाल बिछाया वहीं, जांच के बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए शामली पुलिस ने जाल बिछाया। आरोपी की लोकेशन के आधार पर पुलिस उसके काफी करीब पहुंच गई। इस दौरान वह अपने एक अन्य साथी के साथ मौजूद था। आसपास पुलिस टीम की भनक लगते ही वह बाइक पर साथी के साथ भाग निकाला।