    यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं परीक्षा की डेट अनाउंस, इस जिले में अधूरी हैं तैयारी; छात्र-छात्राओं को हो सकती है परेशानी

    By Akash Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 07:43 PM (IST)

    शामली जिले में यूपी बोर्ड हाईस्कूल-इंटरमीडिएट 2026 की परीक्षा की तैयारी अभी तक शुरू नहीं हुई है, जबकि बोर्ड ने परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। जिले में 23 हजार से अधिक छात्र-छात्राएं परीक्षा देंगे। परीक्षा 18 फरवरी से शुरू होकर 22 मार्च तक चलेगी। परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए एसटीएफ निगरानी करेगी।

    जागरण संवाददाता, शामली। यूपी बोर्ड हाईस्कूल-इंटरमीडिएट 2026 की परीक्षा को लेकर बोर्ड की ओर से तिथि घोषित हो गई है, लेकिन जिले में अभी तक परीक्षा कराने की तैयारियों शुरू भी नहीं हो सकी। न तो परीक्षा केंद्रों की जांच हुई है और न ही परीक्षा केंद्रों का चयन किया गया। जिले में 23 हजार से अधिक छात्र-छात्राएं इस बार हाईस्कूल-इंटरमीडिएट की परीक्षा देंगे।

    जिले में 109 माध्यमिक विद्यालय है। हाईस्कूल-इंटरमीडिएट के कुल 23 हजार छात्र-छात्राएं इस बार पंजीकृत है। बोर्ड की ओर से बुधवार शाम परीक्षा तिथि जारी कर दी गई। जारी तिथि के अनुसार हाईस्कूल और इंटर की परीक्षा 18 फरवरी से शुरू होगी और 22 मार्च तक चलेगी।

    इसके लिए प्रथम पाली की परीक्षा सुबह साढ़े आठ बजे से 11:45 तक हुआ करेगी। जबकि दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर दो बजे से शाम 5:15 तक होगी। परीक्षा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए एसटीएफ भी शामली में परीक्षा केंद्रों की निगरानी करेगी।

    इसके अलावा पुलिस की भी सभी स्कूल-कालेजों में ड्यूटी लगाई जाएगी। हालांकि जिले में इस बार अभी तक कोई तैयारी विभाग की ओर से शुरू नहीं की गई। अभी परीक्षा केंद्रों की जांच तक भी पूरी नहीं हुई है। जहां परीक्षा होनी है।यदि समय पर तैयारी पूरी नहीं हुई तो ऐसे में इस बार छात्र-छात्राओं को परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है।