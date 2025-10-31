टमाटर से बदल दी किस्मत, रंग लाया कल्लू का प्रयास...हर सीजन में कर रहे लाखों की कमाई

संवाद सूत्र, चौसाना, (शामली)। गढ़ी हसनपुर के किसान कल्लू ने बताया कि उन्होंने इस बार 10 बीघा में टमाटर की फसल लगाई है, जबकि नरेश ने पांच, अनिल ने पांच, राकिंदर ने दो और श्यामू ने तीन बीघा में खेती की है। किसानों का कहना है कि अगर मौसम और मंडियों में भाव अनुकूल रहे तो टमाटर बाकी सभी फसलों को पीछे छोड़ देती है। क्षेत्र के किसान टमाटर की उपज को हरियाणा के करनाल, गंगोह और थानाभवन की मंडियों में बेचते हैं, जहां इसकी अच्छी मांग रहती है।

टमाटर की जो प्रजाति इन किसानों द्वारा उगाई जाती है, वह 5013 है, जो लगभग 45 दिनों में तैयार हो जाती है। एक सीजन में करीब 15 बार टमाटर की तोड़ाई होती है। एक बीघा भूमि में करीब 1200 पौधे लगाए जाते हैं और प्रत्येक पौधे पर औसतन 30 किलो टमाटर की पैदावार होती है। इस हिसाब से एक बीघा में करीब 36 हजार किलो टमाटर तैयार होता है। एक बीघा में तैयार होने तक लगभग 48 हजार रुपये का खर्च आता है। इसमें बीज, खाद, मजदूरी और तीन बार कीटनाशक दवाओं का छिड़काव शामिल है।