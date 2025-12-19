तीन एसडीएम समेत 13 अफसरों का रोका वेतन, चार को कारण बताओ नोटिस

जागरण संवाददाता, शामली : जिले के विद्यालयों का निरीक्षण नहीं करने पर डीएम ने तीनों तहसीलों के एसडीएम, डीपीआरओ एवं सीडीपीओ समेत 13 अधिकारियों के एक दिन के वेतन पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सीएम डैश बोर्ड में विकास कार्यों में लापरवाही पर चार अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस व जियो टैगिंग में खराब प्रगति पर कांधला ब्लाक के कोआर्डिनेटर को भी तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए हैं।

गुरुवार को कलक्ट्रेट सभागार में सीएम डैश बोर्ड एवं राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने विकास कार्यों एवं राजस्व कार्यों की विभागवार समीक्षा करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को सीएम डैश बोर्ड पर दर्शाए डाटा के अनुसार लक्ष्य के सापेक्ष अपेक्षित प्रगति के निर्देश दिए। कई विभागों की प्रगति खराब मिली। इस पर अधिकारियों को फटकार लगाते हुए जहां कमी है, उसमें सुधार करते हुए प्रगति के निर्देश दिए, ताकि जनपद की रैंकिंग ठीक रहे। विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान सीएम डैश बोर्ड के बिंदु के अनुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में अल्पसंख्यक कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण और समाज कल्याण विभाग की प्रगति संतोषजनक न होने पर तीनों अधिकारियों व जिला विद्यालय निरीक्षक के सहयोग न देने पर उन्हें भी कारण बताओ नोटिस के निर्देश दिए। फैमिली आइडी में प्रगति खराब होने पर सुधार के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने जिला ब्लाक स्तरीय टास्क फोर्स के तहत तीनों एसडीएम, डिप्टी सीएमओ, नायब तहसीलदार ऊन व शामली, डीपीआरओ, बीडीओ कांधला व ऊन, सीडीपीओ कांधला, सप्लाई इंस्पेक्टर थानाभवन का एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए, जबकि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की प्रगति संतोषजनक न होने पर सहायक आयुक्त शामली का अग्रिम आदेशों तक वेतन रोकने के निर्देश दिए। बैठक में समीक्षा करते हुए व्यक्तिगत शौचालय की जियो टैगिंग में प्रगति खराब होने पर कांधला के ब्लाक को-आर्डिनेटर को हटाने के निर्देश डीपीआरओ को दिए।