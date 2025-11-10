आजाद और सुहैल ने ही आतंकी अहमद मोहियुद्दीन सैयद को पाकिस्तान से लाकर दिए हथियार!

जागरण संवाददाता, शामली। पाकिस्तान से ड्रोन के सहारे हथियार तस्करी और आतंकी गतिविधि के आरोप में गिरफ्तार किए गए आजाद ने एटीएस के अधिकारी के मोबाइल फोन से अपने पिता से बातचीत की। आजाद ने कहा कि अब्बू कपड़े लेकर गुजरात आ जाओ, जैसे ही उन्होंने गुजरात कैसे गया पूछा तो आजाद चुप हो गया। इसके बाद एटीएस के अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को जेल भेजा जाएगा। अब आजाद के स्वजन गुजरात जाने की तैयारी कर रहे हैं।

आतंकी गतिविधि में शामिल रहने के आरोप में गिरफ्तार किए गए झिंझाना निवासी आजाद के पिता सुलेमान ने बताया कि उनके पुत्र ने साल 2020 में लाकडाउन के दौरान एक साल लुधियाना में सिलाई मशीन बनाने का कार्य सीखा था, इसके बाद वह वापस आ गया था। तब से मदरसे में ही पढ़ाई कर रहा था। आजाद बीच-बीच में घर आता था और कई बार देश के विभिन्न राज्यों में जमात के लिए भी गया है।

सुलेमान ने बताया कि रविवार दोपहर एटीएस के अधिकारियों ने आजाद के गिरफ्तार करने की जानकारी दी। इसके बाद शाम को एटीएस के अधिकारियों की फिर से काल आई और पुत्र आजाद से बात कराई गई। आजाद ने बातचीत के दौरान कहा कि अब्बू कपड़े लेकर गुजरात आ जाओ, गिरफ्तारी क्यों हुई, कैसे गुजरात गया, इस संबंध में फिलहाल आजाद ने अपने स्वजन को कुछ नहीं बताया है। इसके बाद सुलेमान की बात एटीएस के अधिकारियों से हुई। खुफिया सूत्रों के अनुसार आजाद और सुहेल ने ही हैदराबाद के आतंकी अहमद मोहियुद्दीन सैयद को पाकिस्तान से राजस्थान सीमा के रास्ते हथियार लाकर दिए थे।

मुजफ्फरनगर के दाउद मदरसे में पढ़े हैं आजाद और सुहेल

मुजफ्फरनगर : एटीएस द्वारा गुजरात में गिरफ्तार किए गए तीन आतंकियों में से दो ने बुढ़ाना कस्बे के दाउद मदरसे से पढ़ाई की है। कस्बे के बुढ़ाना स्थित दाउद मदरसे के संचालक व मौलाना दाउद के बेटे मोहम्मद आरिफ ने बताया कि एटीएस द्वारा गिरफ्तार किया गया आजाद निवासी झिंझाना जनपद शामली ने वर्ष 2018 से 2019 तक उनके मदरसे में हाफिज की तालीम हासिल की थी। कोरोना काल के बाद वह मदरसे में नहीं आया। तब से कोई संपर्क भी नहीं हुआ।