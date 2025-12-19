दो राज्यों में तस्करी करने वाला गिरफ्तार, 507 ग्राम स्मैक पकड़ी; कैराना पुलिस ने ऑपरेशन सवेरा के तहत की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, शामली। कैराना पुलिस ने आपरेशन सवेरा के तहत कार्रवाई करते हुए एक आरोपित को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 507 ग्राम स्मैक बरामद की गई। पुलिस के अनुसार बरामद की गई स्मैक की कीमत विश्व बाजार में करीब एक करोड़ रुपये है। आरोपित का एक साथी बरेली से स्मैक लेकर आया था, और उसने भूरा रोड पर उससे खरीदी थी। तस्कर हरियाणा और यूपी के खादर क्षेत्रों के गांवों में स्मैक बेचने के लिए निकला था। पुलिस अन्य आरोपितों की भी तलाश कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



सहारनपुर रेंज के डीआइजी अभिषेक सिंह के आदेश पर आपरेशन सवेरा अभियान के तहत नशा तस्करों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। शुक्रवार को कैराना पुलिस ने बराला रोड पर मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया।

पूछताछ में युवक ने अपना नाम मुनव्वर पुत्र यूसुफ निवासी गांव गोगवान थाना कैराना बताया। आरोपित की जेब से एक पन्नी मिली, जिसमें से पुलिस ने 507 ग्राम स्मैक बरामद की। पुलिस पूछताछ में आरोपित ने बताया कि वह स्मैक को भूरा रोड से एक व्यक्ति से खरीदकर लाया है। वह व्यक्ति बरेली से स्मैक लाकर सप्लाई करता है।