    छह कुत्तों को दी नींद की गोली, दो की मौत

    By Raj Kumar SharmaEdited By: Jagran News Network
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 12:47 AM (IST)

    लोकी शेल्टर हाउस में चल रहा दो कुत्तों का उपचार

    जासं, शामली : मुहल्ला गुजरातियान में कुछ लोगों ने छह कुत्तों को नींद की अधिक गोलियां दे दीं, जिससे दो की मौत हो गई। दो का उपचार लोकी एनिमल शेल्टर में चल रहा है, जबकि दो मुहल्ले में ही हैं।

    इन दिनों मुहल्ला गुजरातियान में आवारा कुत्तों का आतंक है। दिन भर आवारा कुत्ते बच्चों और बड़ों के पीछे भागते हैं, तो वहीं पूरी रात भौंकते रहते हैं। इसके चलते स्थानीय लोग परेशान हैं। चर्चा है कि गुरुवार रात कुछ लोगों ने मुहल्ले के कुत्तों को भगाने के लिए योजना बनाई और उन्हें खाने में नींद की अधिक गोली दे दी। शुक्रवार सुबह लोगों ने कुत्तों को यहां-वहां पड़े देखा। पास गए तो दो कुत्तों की मौत हो चुकी थी, जबकि चार कुत्ते गंभीर थे, लेकिन उनमें कोई हलचल नहीं थी। किसी ने इसकी जानकारी लोकी एनिमल शेल्टर के संचालक सागर को दी। टीम मौके पर पहुंची और कुत्तों को देखा। सागर ने बताया कि उपचार के बाद दो कुत्तों की हालत में सुधार हो गया था, इसलिए उनको मुहल्ले में ही छोड़ दिया। दो की स्थिति सही नहीं थी, इसलिए उनको शेल्टर हाउस ले आए थे, और उनका उपचार चल रहा है। इलाज के दौरान ही उनको पता चला कि कुत्तों को नींद की गोलियां दी गई हैं। इस संबंध में वह कोतवाली पुलिस को तहरीर देंगे, ताकि ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सके।