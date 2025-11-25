टूटी खिड़की व फट्टेदार सीट भूल जाएं... शामली-दिल्ली के लिए आराम से आएं-जाएं

जागरण संवाददाता, शामली। शामली से दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में फट्टेदार सीट, टूटी खिड़की और असुरक्षित कोच से छुटकारा मिल गया है। अब स्पेशल कोच सीसीटीवी से लैस है। आरामदायक सीट है और सफर भी आसान हो गया है। यह ट्रेन रात में सात बजे शामली आने के 12 घंटे बाद शामली से दिल्ली के लिए चलेगी। लोगों की मांग है कि शाम सात बजे शामली से ट्रेन को अंबाला के लिए रवाना किया जाए, जिससे यहां के छात्र-छात्राएं जो चंडीगढ़ व पंजाब में पढ़ते हैं, उन्हें आने-जाने में लाभ मिलेगा। वहीं, जनता एक्सप्रेस ट्रेन को पूर्व की भांति दिल्ली कैंट, गुरुग्राम, रेवाड़ी से फर्रुखाबाद तक चलाने की मांग की गई। इससे खाटूश्याम जाने वाले यात्रियों को भी लाभ मिल सकेगा।

कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली-शामली-हरिद्वार के बीच कांवड़ स्पेशल ट्रेन की शुरूआत की गई थी। यह ट्रेन शाम 4:25 पर दिल्ली से चलकर शाम सात बजे शामली पहुंचती थी। इसके बाद हरिद्वार तक जाती थी। सुबह यह ट्रेन शामली से दिल्ली के लिए सात बजे चलती थी। कांवड़ यात्रा बंद होने के बाद दैनिक यात्रियों की ओर से ट्रेन का संचालन लगातार जारी रखने की मांग की गई थी, तो रेलवे की ओर से इस ट्रेन के संचालन की शुरुआत की गई।

यह ट्रेन सुबह सात बजे शामली से दिल्ली जाती है, और दिल्ली से शामली के लिए 10 बजे चलती है। इसके बाद दोपहर 01:10 पर शामली से दिल्ली के लिए चल रही है, जो शाम को शाहदरा से 04:25 पर शामली के लिए आती है। सोमवार को बड़ौत में रेल मंत्री ने पुराने कोच के स्थान पर नए कोच से लैस ट्रेन दी है। इस ट्रेन में सीसीटीवी, आरामदायक सीट है।

यह ट्रेन शाम सात बजे शामली रेलवे स्टेशन पर आकर खड़ी हो जाती है। शामली के अग्रवाल मित्र मंडल के सचिव अनुज बंसल की ओर से रेलमंत्री को ज्ञापन देकर मांग की गई कि इस ट्रेन का संचालन शामली से शाम सात बजे अंबाला के लिए होना चाहिए। इसके बाद सुबह सात बजे तक यह ट्रेन अंबाला से वापस शामली पहुंचे। उन्होंने ज्ञापन में बताया कि ट्रेन की शुरूआत होने से पंजाब, चंडीगढ़ और यमुनानगर में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को लाभ मिलेगा। साथ ही रात में ट्रेन खड़ी रहने के कारण कई बार असामाजिक तत्व ट्रेन में नुकसान करते है, इससे भी बचाव होगा।

जनता एक्सप्रेस को रेवाड़ी-फर्रुखाबाद तक चलाने की मांग

अग्रवाल मित्र मंडल की ओर से जनता एक्सप्रेस ट्रेन जो रोजाना सहारनपुर से शामली होते हुए दिल्ली जाती है, और दिल्ली से शाम पांच बजे चलकर शामली होते हुए सहारनपुर जाती है। संगठन की ओर से ट्रेन को पूर्व की भांति दिल्ली कैंट, रेवाड़ी, फर्रुखाबाद तक चलाने की मांग की गई। इससे सहारनपुर, शामली, बड़ौत, बागपत से रिंगस खाटूश्याम जाने वाले यात्रियों को इसका लाभ मिल सके। इस दौरान अनुज बंसल(सचिव), एडवोकेट विकास वर्मा , आकाश गोयल रेलपार, विशाल सोनी, गौरव पांचाल आदि मौजूद रहे।

दिल्ली तक का सफर भी आसान होगा

दिल्ली-शामली रेलवे मार्ग पर लंबे समय से दोहरीकरण की मांग कर रहे थे, जो आज पूरी हो गई है। आने वाले समय में यहां लंबी दूरी की ट्रेनों का संचालन और कम समय में दिल्ली तक का सफर भी आसान होगा। अब इस मार्ग पर दो अतिरिक्त ट्रेन हो गई है। ट्रेन को अंबाला तक चलाए जाने की मांग के लिए रेल मंत्री को ज्ञापन दिया है।

-अनुज बंसल, सचिव अग्रवाल मित्र मंडल शामली