    शामली में सास से नाराज होकर सुसाइड करने यमुना किनारे पहुंची बहू, पुलिस ने बचाई जान

    By Akash Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 08:48 AM (IST)

    शामली में एक महिला सास से नाराज़ होकर यमुना नदी के किनारे आत्महत्या करने पहुंची। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे बचाया। पारिवारिक विवाद के कारण महिला आत्महत्या करने जा रही थी। पुलिस ने उसे समझाकर शांत किया और परिवार को सौंप दिया।

    कैराना यमुना नदी में सुसाइड करने पहुंची महिला को पुलिसकर्मियों ने सकुशल बचाकर किया स्वजन के सुपुर्द

    संवाद सूत्र, जागरण कैराना (शामली)। घरेलू विवाद में सास से एक बहू रुठ गई और आत्महत्या करने के लिए यमुना किनारे पहुंची। नदी में कूदने से पहले ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और महिला को रोक लिया। इसके बाद समझाकर शांत किया। काउंसलिंग के बाद महिला को स्वजन के सिपुर्द कर दिया गया।

    रविवार शाम करीब साढ़े चार बजे यूपी-हरियाणा सीमा पर स्थित पुलिस चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने एक महिला को रोते हुए यमुना किनारे जाते देखा। महिला को रोककर पूछताछ की तो महिला ने बताया कि वह यमुना में कूदकर आत्महत्या करेगी। पुलिसकर्मियों ने महिला को समझाते हुए चौकी में बैठाया तथा स्वजन को मामले की सूचना दी।

    सिपाही रामकुमार ने बताया कि महिला कैराना कस्बे के मुहल्ला रेतेवाला की रहने वाली है। महिला का किसी बात को लेकर अपनी सास से विवाद हो गया, जिसके बाद महिला आत्महत्या करने के इरादे से यमुना नदी पर पहुंच गई। बाद में महिला को उसके पति व अन्य स्वजनों के सिपुर्द कर दिया गया।

    पुलिस की ओर से महिला की काउंसिलंग भी की गई। विदित रहे कि गत तीन अक्टूबर को कैराना कस्बे के मुहल्ला अफगानान निवासी सलमान ने पत्नी के उत्पीड़न से तंग आकर अपने चार मासूम बच्चों के साथ में यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। नदी में कूदे सलमान के तीन बच्चों के शव आज तक बरामद नही हुए है।