शामली में सास से नाराज होकर सुसाइड करने यमुना किनारे पहुंची बहू, पुलिस ने बचाई जान

संवाद सूत्र, जागरण कैराना (शामली)। घरेलू विवाद में सास से एक बहू रुठ गई और आत्महत्या करने के लिए यमुना किनारे पहुंची। नदी में कूदने से पहले ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और महिला को रोक लिया। इसके बाद समझाकर शांत किया। काउंसलिंग के बाद महिला को स्वजन के सिपुर्द कर दिया गया।

रविवार शाम करीब साढ़े चार बजे यूपी-हरियाणा सीमा पर स्थित पुलिस चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने एक महिला को रोते हुए यमुना किनारे जाते देखा। महिला को रोककर पूछताछ की तो महिला ने बताया कि वह यमुना में कूदकर आत्महत्या करेगी। पुलिसकर्मियों ने महिला को समझाते हुए चौकी में बैठाया तथा स्वजन को मामले की सूचना दी।

सिपाही रामकुमार ने बताया कि महिला कैराना कस्बे के मुहल्ला रेतेवाला की रहने वाली है। महिला का किसी बात को लेकर अपनी सास से विवाद हो गया, जिसके बाद महिला आत्महत्या करने के इरादे से यमुना नदी पर पहुंच गई। बाद में महिला को उसके पति व अन्य स्वजनों के सिपुर्द कर दिया गया।