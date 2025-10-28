प्रेमजाल में फंसाया और फिर युवती को धकेल दिया देह व्यापार में... युवती ने हाथ में जहरीला पदार्थ ले वीडियो में कुछ ऐसा कहा

जागरण संवाददाता, शामली। झिंझाना क्षेत्र निवासी एक युवती ने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित कर कांधला थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक पर प्रेमजाल में फंसाकर देह व्यापार कराने का आरोप लगाया है। युवती की ओर से कई वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किए गए हैं। इनमें से कुछ वीडियो नगर स्थित नाला पटरी के बताए जा रहे हैं। युवती ने अपने हाथ में कोई पदार्थ ले रखा है, जिसे वह जहरीला बता रही है। फिलहाल इस प्रकरण में कोई शिकायत नहीं की गई है।

सोमवार को झिंझाना क्षेत्र निवासी एक युवती ने इंटरनेट मीडिया पर कुछ वीडियो प्रसारित किए, जिसमें युवती कांधला थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक पर प्रेमजाल में फंसाकर देह व्यापार कराने का आरोप लगा रही है। युवती अपने हाथ में कोई पदार्थ ले रही है और आत्महत्या करने की बात कह रही है। वीडियो में युवती कह रही है कि मेरी मौत का जिम्मेदार युवक होगा। युवती ने दूसरी वीडियो में आरोप लगाया कि युवक के पिता युवक के साथ नहीं रहने देते, जिस कारण वह परेशान है।