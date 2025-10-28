Language
    प्रेमजाल में फंसाया और फिर युवती को धकेल दिया देह व्यापार में... युवती ने हाथ में जहरीला पदार्थ ले वीडियो में कुछ ऐसा कहा

    By Akash Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 04:27 PM (IST)

    शामली के झिंझाना क्षेत्र में एक युवती ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कांधला के एक युवक पर प्रेमजाल में फंसाकर देह व्यापार कराने का आरोप लगाया है। युवती ने आत्महत्या की धमकी भी दी और युवक को जिम्मेदार ठहराया। पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस युवती का पता लगाने का प्रयास कर रही है।

    झिंझाना की युवती का कांधला क्षेत्र के युवक पर देह व्यापार में धकेलने का आरोप। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, शामली। झिंझाना क्षेत्र निवासी एक युवती ने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित कर कांधला थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक पर प्रेमजाल में फंसाकर देह व्यापार कराने का आरोप लगाया है। युवती की ओर से कई वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किए गए हैं। इनमें से कुछ वीडियो नगर स्थित नाला पटरी के बताए जा रहे हैं। युवती ने अपने हाथ में कोई पदार्थ ले रखा है, जिसे वह जहरीला बता रही है। फिलहाल इस प्रकरण में कोई शिकायत नहीं की गई है।

    सोमवार को झिंझाना क्षेत्र निवासी एक युवती ने इंटरनेट मीडिया पर कुछ वीडियो प्रसारित किए, जिसमें युवती कांधला थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक पर प्रेमजाल में फंसाकर देह व्यापार कराने का आरोप लगा रही है। युवती अपने हाथ में कोई पदार्थ ले रही है और आत्महत्या करने की बात कह रही है। वीडियो में युवती कह रही है कि मेरी मौत का जिम्मेदार युवक होगा। युवती ने दूसरी वीडियो में आरोप लगाया कि युवक के पिता युवक के साथ नहीं रहने देते, जिस कारण वह परेशान है।

    प्रसारित तीसरी वीडियो शहर के एक होटल की बताई जा रही है। वीडियो में युवक और युवती कमरे में मौजूद हैं। इसके अलावा एक वीडियो कार की भी प्रसारित हो रही है। दैनिक जागरण अखबार ऐसी किसी भी वीडियो की कोई पुष्टि नहीं करता है। हालांकि इस प्रकरण में युवती की ओर से पुलिस को कोई शिकायत नहीं की गई है। थाना प्रभारी वीरेंद्र कसाना ने बताया कि शिकायत नहीं मिली है। फिर भी वीडियो के आधार पर जांच कर रहे हैं। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। युवती का पता किया जा रहा है।