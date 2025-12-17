संवाद सूत्र, कांधला। डेढ़ महीने पहले पत्नी ने मायके पक्ष के लोगों के सामने पति की बेइज्जती की थी। इस बात से पति आहत हो गया था, और तभी हत्या करने की योजना बना ली थी। इसके बाद तीन तमंचे खरीदे और हत्या की योजना तैयार की। पुलिस ने घर से तीन तमंचे, 10 कारतूस और सात खोखे बरामद किए हैं। आरोपित को जेल भेज दिया गया। वहीं, पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने महिला के मायके पक्ष के लोगों को तीनों के शिव सिपुर्द कर दिए थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कांधला थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी दौलत निवासी फारूख ने अपनी पत्नी ताहिरा की बिना बुर्का पहनकर अपने घर चले जाने से नाराज होकर नौ दिसंबर की रात 12 से दो के बीच गोली मारकर हत्या कर दी थी। गोली की आवाज सुनकर 14 वर्षीय बेटी आफरीन की आंख खुल गई थी। फारूख ने उसको भी गोली मार दी थी।

इस दौरान उसकी आठ वर्षीय बेटी सहरीन की भी आंख खुल गई थी। आरोपित ने उसकी रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी। तीनों शवों को घर के आंगन में खोदे गए सेफ्टी टैंक में डालकर मिट्टी डाल दी थी। मंगलवार को आरोपित ने सेफ्टी टैंक पर ईंटें बिछाकर सीमेंट कर दिया था।

कई दिन बाद परिवार को शक हुआ, तो परिवार के लोगों ने फारूख से पत्नी और बच्चों के बारे में पूछताछ की। फारूख ने बताया था कि पत्नी और बच्चों को शामली कोतवाली क्षेत्र के गांव लिलौन में किराए के मकान में रख रखा है। फारूख अपने परिवार के लोगों को लेकर लिलौन पहुंचा, तो वहां कुछ नहीं मिला। मंगलवार शाम को फारूख के पिता दाऊद ने फारूख पर पत्नी व दो पोतियों की हत्या करने का शक जताते हुए तहरीर दी थी।

थाना प्रभारी सतीश कुमार ने अधिकारियों को जानकारी देकर फारूख को हिरासत में ले लिया और पूछताछ की, तो फारूख टूट गया। बताया कि पत्नी समेत दो बेटियों की हत्या कर घर के आंगन में बने सेफ्टी टैंक में दबा रखा है। पुलिस ने खोदाई कराई और तीनों शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था।

पुलिस ने आरोपित के कब्जे से तीन तमंचे, 10 जिंदा कारतूस और सात खोखा कारतूस बरामद किए। पुलिस ने महिला के पिता आमिर अहमद निवासी गांव नरा थाना मंसूरपुर की तहरीर पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया। आरोपित ने बताया कि पत्नी बिना बुर्का पहने घर से चली गई थी। जब वह पत्नी को लेने के लिए ससुराल गया था तो पत्नी ने अपने पिता के सामने उसकी बेइज्जती की थी। इस बात से फारूख नाराज हो गया था और हत्याकांड की योजना बनाई।