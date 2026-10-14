सातवीं की छात्रा अलीशा ने संभाली शामली BSA की कुर्सी, हुमा को मिली जिला समन्वयक बालिका शिक्षा की जिम्मेदारी!

जागरण संवाददाता, शामली। मिशन शक्ति विशेष अभियान के तहत बालिकाओं को सशक्त, आत्मनिर्भर और जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में एक अनूठी पहल की गई। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय (केजीबीवी) बनत की कक्षा सात की छात्रा अलीशा को एक दिन के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा हुमा कुरैशी को जिला समन्वयक बालिका शिक्षा की प्रतीकात्मक जिम्मेदारी सौंपी गई।

बुधवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार ने छात्राओं को पद के दायित्वों, प्रशासनिक कार्यप्रणाली, जनसुनवाई और विभिन्न विभागों के साथ समन्वय की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से समझाया। एक दिन की बीएसए बनीं अलीशा ने प्रशासनिक कार्यों को बारीकी से समझते हुए जनसुनवाई में सहभागिता की और लोगों की समस्याओं को सुना।