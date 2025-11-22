राम की कथा में मद्रासी गिरोह की महिलाएं करतीं थी यह गलत काम...गिरोह की एक और सदस्य गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, शामली। शहर के प्रमुख उद्यमी के यहां श्रीराम कथा में पांच महिलाओं के गले से सोने की चेन चोरी करने वाले मद्रासी गिरोह की दूसरी सदस्य को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़ी गई महिला से चेन बरामद हो गई है। फरार तीन महिलाओं की पुलिस तलाश कर रही है।

कोतवाली क्षेत्र की पाश कालोनी कमला कालोनी निवासी उद्यमी अनुज गर्ग के आवास पर कुछ समय पूर्व श्रीराम कथा का आयोजन किया गया था। इसमें परिवार की महिलाएं, रिश्तेदार व परिचित शामिल हुए थे। कथा के बाद घर के बाहर भोजन की व्यवस्था थी। इस दौरान उद्यमी की बहन ऋचा गर्ग, संतोष देवी निवासी सहारनपुर, कृष्णा गोयल, सुमन गुप्ता, सुषमा गोयल के गले से सोने की चेन व लाकेट चोरी हो गए थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी थी। 14 अक्टूबर को पुलिस ने महिला ज्योति हाल निवासी नई दिल्ली को गिरफ्तार किया था।