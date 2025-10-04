Language
    शामली में मोहल्ला हाफिज दोस्त से ऊन रोड तक 800 मीटर लंबी सड़क बनेगी, 65 लाख रुपये मंजूर

    By ABHISHEK KAUSHIK Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 01:59 PM (IST)

    शामली के हाफिज दोस्त से ऊन रोड तक की जर्जर सड़क अब बनेगी। 65 लाख रुपये की लागत से 800 मीटर लंबी सड़क का निर्माण लोक निर्माण विभाग कराएगा। स्थानीय लोगों ने सड़क की खराब हालत की शिकायत की थी जिसके बाद सरकार ने बजट स्वीकृत किया। पूर्व मंत्री सुरेश राणा के प्रयासों से सड़क निर्माण का प्रस्ताव पास हुआ।

    मुहल्ला हाफिज दोस्त से ऊन रोड तक 800 मीटर लंबी सड़क बनेगी। (तस्वीर- फाइल)

    जागरण संवाददाता, शामली। कस्बे के मुहल्ला हाफिज दोस्त से ऊन रोड तक लगभग 800 मीटर लंबी 65 लाख की लागत से लोक निर्माण विभाग सड़क का निर्माण कार्य जल्द कराएगा। वर्षों से बदहाल सड़क के निर्माण के लिए शासन ने बजट स्वीकृत कर मंजूरी दे दी है।

    स्थानीय निवासी हरीश, विक्रम, राजीव, अरशद, वाजिद, आशिफ आदि का कहना है कि लंबे समय से यह सड़क जर्जर अवस्था में है। जगह-जगह गड्ढों में तब्दील हो चुकी इस सड़क से आए दिन हादसे होते थे। दुपहिया वाहन चालक अक्सर गिरकर चोटिल हो जाते थे। बरसात के मौसम में हालात और बिगड़ जाते थे।

    सड़क पर पानी और कीचड़ भर जाने से पैदल चलना मुश्किल हो जाता था, वहीं वाहनों को निकालने में लोगों को भारी मशक्कत करनी पड़ती थी। इस सड़क के निर्माण को लेकर मुहल्लावासी कई बार नगर पंचायत और जिला प्रशासन से लेकर शासन तक गुहार लगा चुके थे।

    अब सड़क निर्माण को मंजूरी मिलने से स्थानीय लोगों की वर्षों पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने बताया कि जनता की समस्याओं को संज्ञान में लेकर उन्होंने हाल ही में इस सड़क निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजा था।

    शासन ने इसे स्वीकार कर बजट भी जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। सड़क निर्माण को लेकर मुहल्लावासियों और कस्बावासियों ने पूर्व मंत्री के प्रयासों की सराहना की है।