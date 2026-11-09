शामली में बढ़ता प्रदूषण: बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरा, तेजी से बढ़ते AQI ने बढ़ाई चिंता

जागरण संवाददाता, शामली। जिले में प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक होता जा रहा है। दीपावली से पहले ही वायु गुणवत्ता अभी से संवेदनशील दायरे में पहुंच गई है। हालात ये हैं कि अस्पतालों में अस्थमा, सांस फूलने, आंखों में जलन और गले के संक्रमण के मरीज धड़ल्ले से पहुंच रहे हैं।

पिछले दिनों तक जिले की आबोहवा बिल्कुल साफ और संतोषजनक थी, लेकिन अब यह संवेदनशील स्तर पर आ गई है। शनिवार को एक्यूआइ उछलकर 251 दर्ज किया गया। महज 25 रोज पहले तक यही एक्यूआइ अमूमन 60 से 80 के दायरे में था, जो इसके बाद अब लगातार 150 से ऊपर ही बना हुआ था, वहीं अब 250 का आंकड़ा पार हो चुका है।

ऐसे में हर किसी को संभलने और एहतियात बरतने की बेहद जरूरत है। जिला अस्पताल और शामली सीएचसी की ओपीडी इन दिनों एलर्जी, रानाइटिस, ब्रांकाइटिस और दमा के मरीजों से पटी पड़ी है। हालांकि, जिला अस्पताल में श्वास रोगियों के इलाज के मुकम्मल इंतजाम मौजूद हैं।

संक्रमण का खतरा हुआ चौगुना दमघोंटू हवा फेफड़ों को अंदर से खोखला कर रही है, और इंफेक्शन का खतरा सिर पर मंडरा रहा है। जाने-माने सीएचसी अधीक्षक डा. दीपक कुमार ने बताया कि इस मौसम में प्रदूषण से बचाव बहुत जरूरी है।

बचपन के शुरुआती दिनों में या फिर 50 की उम्र पार करने के बाद फेफड़े प्राकृतिक रूप से थोड़े नाजुक हो जाते हैं। यही वजह है कि छोटे बच्चे और 50 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग इस जहरीली हवा की मार सबसे ज्यादा झेलते हैं।