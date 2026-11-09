शामली में बढ़ता प्रदूषण: बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरा, तेजी से बढ़ते AQI ने बढ़ाई चिंता
शामली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो गया है, AQI 251 तक पहुंच गया है, जिससे बच्चों और बुजुर्गों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
HighLights
शामली में AQI 251 पहुंचा, प्रदूषण का स्तर खतरनाक।
अस्पतालों में सांस और छाती के मरीज बढ़े, बच्चे-बुजुर्ग प्रभावित।
प्रदूषण से बचाव हेतु मास्क, भाप और स्वस्थ आहार जरूरी।
जागरण संवाददाता, शामली। जिले में प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक होता जा रहा है। दीपावली से पहले ही वायु गुणवत्ता अभी से संवेदनशील दायरे में पहुंच गई है। हालात ये हैं कि अस्पतालों में अस्थमा, सांस फूलने, आंखों में जलन और गले के संक्रमण के मरीज धड़ल्ले से पहुंच रहे हैं।
पिछले दिनों तक जिले की आबोहवा बिल्कुल साफ और संतोषजनक थी, लेकिन अब यह संवेदनशील स्तर पर आ गई है। शनिवार को एक्यूआइ उछलकर 251 दर्ज किया गया। महज 25 रोज पहले तक यही एक्यूआइ अमूमन 60 से 80 के दायरे में था, जो इसके बाद अब लगातार 150 से ऊपर ही बना हुआ था, वहीं अब 250 का आंकड़ा पार हो चुका है।
ऐसे में हर किसी को संभलने और एहतियात बरतने की बेहद जरूरत है। जिला अस्पताल और शामली सीएचसी की ओपीडी इन दिनों एलर्जी, रानाइटिस, ब्रांकाइटिस और दमा के मरीजों से पटी पड़ी है। हालांकि, जिला अस्पताल में श्वास रोगियों के इलाज के मुकम्मल इंतजाम मौजूद हैं।
संक्रमण का खतरा हुआ चौगुना
दमघोंटू हवा फेफड़ों को अंदर से खोखला कर रही है, और इंफेक्शन का खतरा सिर पर मंडरा रहा है। जाने-माने सीएचसी अधीक्षक डा. दीपक कुमार ने बताया कि इस मौसम में प्रदूषण से बचाव बहुत जरूरी है।
बचपन के शुरुआती दिनों में या फिर 50 की उम्र पार करने के बाद फेफड़े प्राकृतिक रूप से थोड़े नाजुक हो जाते हैं। यही वजह है कि छोटे बच्चे और 50 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग इस जहरीली हवा की मार सबसे ज्यादा झेलते हैं।
वहीं, वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डा. वेदभानु मलिक का कहना है कि छोटे बच्चों में पसलियां चलने की शिकायत बढ़ जाती है, जिन पर सर्दी और प्रदूषण बहुत भारी पड़ता है। उन्हें सांस लेने में भारी दिक्कत महसूस होती है। इसके अलावा बुजुर्ग भी श्वास संबंधी विकारों से खासे परेशान हैं।
इन लक्षणों को पहचानें, हो सकता है अस्थमा का हमला
- अचानक से सांस उखड़ने लगेगी और सांस लेने की रफ्तार काफी तेज हो जाएगी।
- सांस फूलने की इस समस्या के साथ मरीज को लगातार तेज खांसी उठने लगेगी।
- कई बार इस स्थिति में खांसी के दौरे के साथ उल्टी होने की शिकायत भी सामने आती है।
- अस्थमा के प्रकोप की वजह से छोटे बच्चों की छाती और पसलियां तेजी से चलने लगती हैं।
अपनी सेहत की हिफाजत के लिए अपनाएं ये उपाय
- वायु प्रदूषण के प्रकोप से बचने के लिए घर से बाहर निकलते वक्त हमेशा मास्क पहनें।
- सुबह और शाम को सादे पानी की भाप लेते रहें, इससे फेफड़ों की भीतर से सफाई होती है।
- सुबह-सवेरे ठंडी हवा में टहलने के बजाय घर के भीतर ही योगासन और हल्के व्यायाम करें।
- शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्युनिटी मजबूत करने के लिए ताजा फल व सब्जियां खाएं।
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