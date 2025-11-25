ठगी होने पर यूपी पुलिस ने अपनाया ये तरीका, तीन लाख रुपये खाते में आ गए वापस

जागरण संवाददाता, शामली। आनलाइन ठग लगातार लोगों को निशाना बना रहे हैं। कभी लाटरी के नाम पर तो कभी रुपये कई गुणा करने के नाम पर। कभी नौकरी के नाम पर तो कभी व्यापार के नाम पर। शामली निवासी व्यक्ति को भी ठगों ने व्यापार के नाम पर निशाना बनाया था।

कोतवाली प्रभारी सचिन शर्मा ने बताया कि गांव कुड़ाना निवासी मोनू कुमार ने शिकायत की थी। उसने बताया था कि दिल्ली निवासी संजय ने चप्पल बनाने की मशीन दिलाने के नाम पर उससे संपर्क किया था। दोनों में कई बार बातचीत हुई थी। इसके बाद संजय ने उसे भरोसे में ले लिया और एनईएफटी के माध्यम से अपने खाते में पांच लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए थे।

इसके बाद संजय ने न तो मोनू को मशीन उपलब्ध कराई और न ही रुपये वापस किए। इसके बाद उन्होंने संजय के खाते को होल्ड करा दिया था, और मंगलवार को उसके तीन लाख 10 हजार रुपये वापस करा दिए। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि शेष धनराशि भी जल्द वापस हो जाएगी। रुपये वापस आने पर मोनू ने कोतवाली पुलिस के साथ ही साइबर टीम का आभार जताया।

दूसरे व्यक्ति के खाते में गए दो लाख रुपये वापस कराए कस्बे के मुहल्ला शेखबद्धा निकट पटवारी वाली मस्जिद निवासी केशर कय्यूम ने कैराना साइबर हेल्प डेस्क पर शिकायत दर्ज कराई थी। बताया कि 24 नवंबर को उसके द्वारा दो लाख रुपये आनलाइन यूपीआइ के माध्यम से परिचित की बजाय गलती से किसी अन्य अज्ञात व्यक्ति के खाते में चले गए थे।