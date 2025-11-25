ठगी होने पर यूपी पुलिस ने अपनाया ये तरीका, तीन लाख रुपये खाते में आ गए वापस

Language
    शामली में ऑनलाइन ठगी के मामले बढ़ रहे हैं। एक मामले में, मोनू कुमार को चप्पल मशीन के नाम पर ठगा गया, लेकिन पुलिस ने खाते को होल्ड कराकर 3.1 लाख रुपये वापस दिलाए। दूसरे मामले में, केशर कय्यूम ने गलती से दो लाख रुपये किसी और के खाते में भेज दिए थे, जिसे साइबर टीम ने वापस कराया। पुलिस ने लोगों से ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने और हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराने की अपील की है।

    जागरण संवाददाता, शामली। आनलाइन ठग लगातार लोगों को निशाना बना रहे हैं। कभी लाटरी के नाम पर तो कभी रुपये कई गुणा करने के नाम पर। कभी नौकरी के नाम पर तो कभी व्यापार के नाम पर। शामली निवासी व्यक्ति को भी ठगों ने व्यापार के नाम पर निशाना बनाया था।

    कोतवाली प्रभारी सचिन शर्मा ने बताया कि गांव कुड़ाना निवासी मोनू कुमार ने शिकायत की थी। उसने बताया था कि दिल्ली निवासी संजय ने चप्पल बनाने की मशीन दिलाने के नाम पर उससे संपर्क किया था। दोनों में कई बार बातचीत हुई थी। इसके बाद संजय ने उसे भरोसे में ले लिया और एनईएफटी के माध्यम से अपने खाते में पांच लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए थे।

    इसके बाद संजय ने न तो मोनू को मशीन उपलब्ध कराई और न ही रुपये वापस किए। इसके बाद उन्होंने संजय के खाते को होल्ड करा दिया था, और मंगलवार को उसके तीन लाख 10 हजार रुपये वापस करा दिए। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि शेष धनराशि भी जल्द वापस हो जाएगी। रुपये वापस आने पर मोनू ने कोतवाली पुलिस के साथ ही साइबर टीम का आभार जताया।

    दूसरे व्यक्ति के खाते में गए दो लाख रुपये वापस कराए

    कस्बे के मुहल्ला शेखबद्धा निकट पटवारी वाली मस्जिद निवासी केशर कय्यूम ने कैराना साइबर हेल्प डेस्क पर शिकायत दर्ज कराई थी। बताया कि 24 नवंबर को उसके द्वारा दो लाख रुपये आनलाइन यूपीआइ के माध्यम से परिचित की बजाय गलती से किसी अन्य अज्ञात व्यक्ति के खाते में चले गए थे।

    एसपी ने कोतवाली पर कार्यरत साइबर टीम को युवक की धनराशि वापिस कराने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में मंगलवार को युवक की शत-प्रतिशत राशि दो लाख रुपये वापस करा दिए गए। युवक ने कोतवाली प्रभारी समयपाल अत्री और अन्य टीम का आभार व्यक्त किया है। वहीं, पुलिस ने आमजन से किसी भी प्रकार की गलत आनलाइन ट्रांजेक्शन अथवा साइबर फ्राड होने पर हेल्पलाइन नंबर-1930 पर शिकायत दर्ज कराने की अपील की है।