    एनकाउंटर में ढेर हुए समयदीन के साथि‍यों की तलाश करेगी शामली पुल‍िस, चौसाना और गंगोह से जुड़े है तार

    By Abhishek Kaushik Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 02:56 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, शामली। आठ दिसंबर की रात थानभवन पुलिस के साथ मुठभेड़ में ढेर हुए समयदीन उर्फ सामा ने तेलंगाना में अपने गिरोह के सदस्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश के बदमाशों के साथ तेलंगाना के नागरकुर्नूल के थान कलावकुर्ती थाना क्षेत्र के प्रसिद्ध मंदिर के पुजारी के यहां लूट की घटना को अंजाम दिया था।

    तेलंगाना पुलिस आरोपित उस्मान और उससे बरामद किए गए जेवरात, नगदी को अपने साथ ले गई। अब शामली पुलिस समयदीन से जुड़े अन्य लोगों से पूछताछ करेगी। इस गैंग के तार चौसाना और गंगोह से भी जुड़े हुए है। जल्द ही अन्य फरार आरोपितों को गिरफ्तार किया जाएगा।

    तेलंगाना राज्य की पुलिस बुधवार शाम शामली के कांधला पहुंची। कांधला पुलिस के साथ मिलकर सर्विलांस टीम की मदद से आरोपित उस्मान को गिरफ्तार किया। सख्ती से पूछताछ के बाद उस्मान की निशानदेही पर पुलिस ने मंदिर में लूट का माल बरामद कर लिया। गुरुवार शाम को तेलंगाना पुलिस आरोपित उस्मान को लूट के माल के साथ अपने साथ बी वांरट पर ले गई।

    एसपी एनपी सिंह ने बताया कि आरोपित समयदीन उर्फ सामा ने तेलंगाना के जिला नागरकुर्नूल के थाना कलवाकुर्ती क्षेत्र में मंडिर के पुजारी से यहां लूट की घटना को अंजाम दिया था। उस घटना में समयदीन उर्फ सामा निवासी कांधला के साथ चौसाना और गंगोह निवासी बदमाशों के अलावा अन्य बदमाश भी थे। समयदीन ने अपने हिस्से का माल आपने बहनोई उस्मान को दिया था।

    समयदीन आठ दिसंबर में थानभवन पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान ढेर हो गया था। अब समयदीन से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में तीन टीमों का लगाया गया है। चौसाना, गंगोह के समसु के अलावा समयदीन के करीबियों की तलाश की जाएगी। जल्द ही पूरी गैंग के फरार अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी की जाएगी। एसपी ने बताया कि तेलंगाना पुलिस के साथ मिलकर उत्तर से दक्षिण तक घटनाओं को अंजाम देने वाले शामली और आसपास के बदमाशों को गिरफ्तार किया जाएगा।


    जरूरत पड़ी तो उस्मान को भी रिमांड पर लेगी शामली पुलिस

    एसपी एनपी सिंह ने बताया कि समयदीन से जुड़े कई लोगों के नाम सामने आ गए है उनकी तलाश की जा रही है। जरूरत पड़ी तो लूट के माल के साथ गिरफ्तार किए गए उस्मान को भी शामली पुलिस तेलंगाना से रिमांड पर लाएगी।