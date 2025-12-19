संवाद सूत्र, कांधला। थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी दौलत में बुर्का नहीं पहनने पर पत्नी व दो बच्चियों की हत्या करने के आरोपित के खिलाफ ग्रामीणों ने पुलिस से रासुका लगाए जाने की मांग की है। पुलिस आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी दौलत निवासी फारुख ने पत्नी ताहिरा और बच्ची आसमीन और सहरीन की हत्या कर शवों को घर के आंगन में सेफ्टी टैंक में दबा दिए थे। ताहिरा करीब डेढ़ माह पहले पति फारुख से झगड़ा हो गया था। इस पर वह अपने मायके बिना बुर्का पहने चली गई थी।

फारुख अपनी पत्नी से इस बात को लेकर नाराज था। इसके बाद फारुख ने पत्नी की हत्या की योजना बनाई, और उसने कैराना से 32 हजार रुपये में तीन तमंचे और कारतूस खरीदे थे। नौ दिसंबर की रात में उसने गोली मारकर पत्नी की हत्या कर दी थी।

इस दौरान उसकी दोनों बच्चियां भी जाग गई थी, तो आरोपित ने एक बच्ची की गोली मारकर जबकि एक की गला दबाकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आरोपित ने तीनों शव घर के आंगन में सेफ्टी टैंक में दबा दिए थे। पुलिस ने आरोपित की निशानदेही पर तीनों शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था।