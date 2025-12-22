शामली के सभी पेट्रोल-पंप पर मुस्तैद रहेगी पुलिस, बिना हेलमेट नहीं मिलेगा Petrol

जागरण संवाददाता, शामली। कोहरे में सड़क हादसों में कमी लाने और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए डीएम की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इसमें सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा की गई। अब सभी पेट्रोल-पंप पर अब पुलिस तैनात की जाएगी। जिससे दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट के बिना कोई भी पेट्रोल न दें।

सोमवार शाम शामली के विकास भवन में जिला सड़क सुरक्षा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने अधिक दुर्घटना संभावित स्थानों की पहचान कर वहां सुधारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने एनएचएआइ को जिन सड़कों पर सफेद पट्टियां धुंधली हो गई हैं, उन्हें पुन: चिन्हित कर बनाने के निर्देश दिए। साथ ही हाईवे पर गांवों के नाम वाले सूचना बोर्डों का चिन्हांकन कर आवश्यकतानुसार उन्हें दुरुस्त कराने के निर्देश भी दिए गए।

स्पीडोमीटर लगाए जाने के निर्देश मेरठ-करनाल, पानीपत-खटीमा एवं दिल्ली-यमुनोत्री मार्ग पर स्पीड की निगरानी के लिए स्पीडोमीटर लगाए जाने के निर्देश दिए गए। कोहरे के दौरान टोल गेटों पर लगातार सड़क सुरक्षा संबंधी अनाउंसमेंट कराने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक नरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि नो हेलमेट, नो फ्यूल नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए जनपद के प्रत्येक पेट्रोल पंप पर पुलिस कर्मी तैनात किए जाएंगे।