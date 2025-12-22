Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शामली के सभी पेट्रोल-पंप पर मुस्तैद रहेगी पुलिस, बिना हेलमेट नहीं मिलेगा Petrol

    By Abhishek Kaushik Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 10:38 PM (IST)

    कोहरे में सड़क हादसों की रोकथाम और यातायात नियमों के पालन के लिए डीएम की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। निर्णय लिया गया कि ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, शामली। कोहरे में सड़क हादसों में कमी लाने और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए डीएम की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इसमें सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा की गई। अब सभी पेट्रोल-पंप पर अब पुलिस तैनात की जाएगी। जिससे दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट के बिना कोई भी पेट्रोल न दें।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोमवार शाम शामली के विकास भवन में जिला सड़क सुरक्षा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने अधिक दुर्घटना संभावित स्थानों की पहचान कर वहां सुधारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने एनएचएआइ को जिन सड़कों पर सफेद पट्टियां धुंधली हो गई हैं, उन्हें पुन: चिन्हित कर बनाने के निर्देश दिए। साथ ही हाईवे पर गांवों के नाम वाले सूचना बोर्डों का चिन्हांकन कर आवश्यकतानुसार उन्हें दुरुस्त कराने के निर्देश भी दिए गए।

    स्पीडोमीटर लगाए जाने के निर्देश

    मेरठ-करनाल, पानीपत-खटीमा एवं दिल्ली-यमुनोत्री मार्ग पर स्पीड की निगरानी के लिए स्पीडोमीटर लगाए जाने के निर्देश दिए गए। कोहरे के दौरान टोल गेटों पर लगातार सड़क सुरक्षा संबंधी अनाउंसमेंट कराने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक नरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि नो हेलमेट, नो फ्यूल नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए जनपद के प्रत्येक पेट्रोल पंप पर पुलिस कर्मी तैनात किए जाएंगे।

    बैठक में पुलिस अधीक्षक नरेन्द्र प्रताप सिंह, मुख्य विकास अधिकारी विनय कुमार तिवारी, एसडीएम शामली अर्चना शर्मा, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग राजकुमार, सहायक अभियंता लोक निर्माण दीपेंद्र जायसवाल, यातायात सहित समस्त संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।